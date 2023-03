Con Xiaomi, bastano 9,99€ e QUALSIASI cosa diventa smart (-44%)

La spettacolare presa smart di Xiaomi, quella originale, è la soluzione perfetta per rendere intelligente praticamente qualsiasi oggetto. Basta collegarla fra il prodotto da connettere e la classica presa a muro. A quel punto, potrai accenderlo, spegnerlo e programmarlo semplicemente utilizzando lo smartphone oppure la voce, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google.

In gran promo, su Amazon c’è lo sconto del 44% che ti permetterà di portare a casa questo gioiellino a 9,99€ appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Completa l’ordine al volo per accaparrartela, la disponibilità è super limitata.

Un prodotto facilissimo da installare e utilizzare. Basta collegarlo alla corrente elettrica e, dopo una breve configurazione tramite app per smartphone, sarà subito pronto all’uso. Potrai sfruttarla in una marea di contesti e situazioni. Sarà perfetta per il ventilatore, ma anche per il forno, la macchina del caffè: qualsiasi cosa tu voglia rendere intelligente.

Non perdere l’occasione di risparmiare un sacco su Amazon e porta a casa l’iconica presa smart di Xiaomi con sconto del 44%: completa l’ordine al volo per accaparrartela. Le spedizioni sono assolutamente rapide rapide e gratuite, ma le scorte sono super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.