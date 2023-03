Con Volagratis è già vacanza: occasioni volo + hotel a meno di 300€

Non vedi l’ora delle vacanze? Inizia a prenotare per acchiappare alcuni tra i prezzi più esclusivi. Parti per Barcellona da 250 euro, passa sei notti a Ibiza a partire da 383 euro oppure una settimana alle Hawaii da soli 644 euro, voli e alloggi inclusi: queste sono soltanto alcune tra le mete flash sales proposte da Volagratis – piattaforma leader nel settore dei viaggi che offre servizi di ricerca e prenotazione voli, hotel, pacchetti vacanza e noleggio auto.

Scorri tra le destinazioni possibili – ce ne sono per tutti i gusti – ma ricordati di prenotare entro il 15 marzo: l’esclusiva promozione Volagratis, infatti, sarà disponibile soltanto per un periodo di tempo limitatissimo. Sarebbe un vero peccato non approfittarne.

Offerta esclusiva: Creta a partire da soli 601€

Tra gli highlight dell’ampia proposta Volagratis spicca l’offerta esclusiva per Creta, una tra le più belle e gettonate isole greche. Il pacchetto include voli, sette notti all’hotel Mitsis Royal Mare 5* All inclusive e transfer a partire da soli 601 euro a persona. Un prezzo così è difficilissimo trovarlo senza promozioni speciali. Con sette ristoranti e quattro bar, un centro di talassoterapia all’avanguardia e ampi spazi esterni, questo lussuoso complesso garantisce una vacanza all’insegna del vero relax – anche per i più piccoli.

La struttura, infatti, include diverse attività, giochi e sport, come il Mini Club, così come servizi benessere con trattamenti personalizzati. L’offerta comprende, inoltre, un regalo di benvenuto con vino in camera e uno sconto del 20% sui trattamenti benessere. Si parte per Creta, quest’anno? La promozione termina il 15 marzo, ma è valida per viaggi tra il 25 marzo e il 15 novembre 2023. I prezzi possono, naturalmente, variare a seconda delle date inserite, perciò verifica sempre prima di prenotare.

Se Creta non fa per te, puoi sempre scegliere tra una delle tante destinazioni disponibili. Ad esempio, le offerte della settimana propongono Barcellona, Isole Canarie, Lisbona, Maiorca, Ibiza, Corfù, Mar Rosso, Tunisia, Rodi. In alternativa, Volagratis offre un’ampia scelta di mete tutte italiane: dalla Sardegna alla Sicilia, passando per Napoli e Roma.

Approfitta subito delle promozioni Volagratis e inizia a risparmiare già da ora sulla tua prossima vacanza, ma affrettati: le offerte flash sono in scadenza e questa potrebbe essere l’ultima occasione per avere prezzi così bassi su una rosa così vasta di località e destinazioni.

