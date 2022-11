Con questo spioncino elettronico a meno di 50€ sai sempre chi suona alla porta

Quante volte ti sei chiesto chi fosse alla porta? Da oggi smetti di preoccuparti ogni volta che senti suonare alla porta, con la telecamera digitale Yale, in offerta su Amazon a soli 49,48€ per effetto dello sconto Black Friday del 18%. La ordini oggi e ti arriva a casa già domani, senza pagare nulla per la spedizione, beneficiando dei servizi Amazon Prime. L’offerta è limitata e le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente, dunque non indugiare oltre e corri a completare l’acquisto.

Spioncino elettronico Yale

L’offerta del giorno di Amazon per la sicurezza in casa porta alla ribalta un dispositivo tanto semplice quanto efficace: uno spioncino elettronico con il quale è possibile vedere sempre chi suona alla porta. Apri solo alle persone che conosci o di cui ti fidi, lascia fuori dalla porta invece le figure che non hai mai visto o che hanno un aspetto poco raccomandabile. La telecamera digitale del marchio Yale è un grande aiuto soprattutto per le persone che abitano da sole o per i propri genitori anziani, spesso e volentieri vittime di truffe molto pericolose.

Il gioiellino di Yale, azienda impegnata nel campo della sicurezza da più di 180 anni, si adatta alla perfezione alla tua porta di casa, e in più con un angolo di visione fino a 105° ti consente di vedere sempre chi c’è fuori la porta. La telecamera rimane in funzione a tempo indeterminato, e in più restituisce immagini nitide, così da non avere dubbi sull’identità della persona che suona alla porta.

Metti al sicuro i tuoi genitori con lo spioncino elettronico Yale: solo per oggi la telecamera digitale è in super offerta su Amazon al prezzo di 49,48€ anziché 60€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.