Con questo set LEGO in offerta costruisci un modellino di Parigi

su Amazon puoi acquistare il set LEGO 21044 Architecture Parigi a soli 42,49 euro.

Con questo set potrai ricreare lo splendore di Parigi in miniatura, costruendo le sue iconiche attrazioni come l’Arco di Trionfo, gli Champs-Elysées, la Tour Montparnasse, il Grand Palais, la Torre Eiffel e il museo del Louvre. Il set include anche aree verdi e alberate e una targhetta decorativa di Parigi.

Set LEGO Parigi: un modellino da costruire unico

Il set LEGO 21044 Architecture Parigi fa parte della Skyline Collection, una serie di modelli che celebrano le opere architettoniche più famose del mondo. Ogni set è perfettamente in scala, per fornire un’idea accurata delle misure reali di ciascun edificio, con colori aderenti alla realtà.

Il set contiene 649 pezzi e include un libretto da collezione con le informazioni sul design, sull’architettura e sulla storia degli edifici. Il modello finito misura 22 cm di altezza, 28 cm di larghezza e 11 cm di profondità. È ideale per esporlo in casa o in ufficio, per ammirare la bellezza di Parigi ogni giorno.

Con la spedizione Prime potrai riceverlo a casa già domani e passare il weekend all'insegna della creatività LEGO.

