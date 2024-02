Con questo gadget da 8€ lo smartphone diventa un PC su GRANDE schermo (-50%)

Se il tuo smartphone dispone di una porta USB C, oppure il tablet, con questo gadget particolarissimo hai la possibilità di aumentare al massimo la produttività, trasformandoli in un vero e proprio PC. Un computer sul grande schermo, fra l’altro: infatti, il dispositivo integra una porta HDMI, che permette il collegamento a display esterni.

Adesso con sconto del 50% su Amazon, puoi portare a casa questo dispositivo a 8€ circa soltanto: attiva velocemente il coupon in pagina e completa il tuo ordine per approfittarne. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, se sei abbonato ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitata.

Quello che in pochi sanno è che la maggior parte di smartphone e tablet di ultima generazione supporta la funzionalità OTG. Grazie a questa funzione, la porta che solitamente utilizziamo per la ricarica dei dispositivi può essere sfruttata per collegare periferiche esterne. Con un po’ di astuzia, e con l’aiuto del giusto accessorio, questa feature consente di trasformare i device in dei veri e propri computer.

Nello specifico, il gadget in promozione su Amazon ti permette di ottenere una porta HDMI per collegare schermi esterni, una porta USB standard per collegare periferiche di vario genere (come stampanti, tavolette grafiche, tastiere, e non solo) e poi una porta USB C. Quest’ultima, ti offre la possibilità di mantenere la ricarica del dispositivo, mentre lo utilizzi come un PC.

Un prodotto con un potenziale incredibile, che ti permetterà di aumentare esponenzialmente la produttività in un modo che mai avresti immaginato prima. Non solo un telefono, ma uno strumento ancora più versatile completo. Il momento di sfruttare lo smartphone come non avevi mai fatto è adesso. Approfitta dello sconto del 50% su Amazon e prendi questo assurdo gadget a otto euro 8€: attiva l’offerta in pagina e completa rapidamente l’ordine per approfittarne. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime.