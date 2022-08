Con questo gadget da 5€ ottieni il MASSIMO dallo smartphone (Amazon)

Un gadget sfizioso, ma soprattutto utilissimo. Una coppia di adattatori, che ti torneranno utili in una marea di contesti. Il primo è perfetto per leggere memorie esterne (microSD), espandendo di fatto la capacità dello smartphone, anche se nativamente questa possibilità non c’è. L’ideale per spostare foto e video, che spesso appesantiscono i device.

Il secondo adattatore è utilissimo invece per trasformare un’uscita USB C in USB A. Basti pensare a tutti i cavi che potresti dover collegare a periferiche un po’ datate oppure agli auricolari di questo tipo e non solo. Infatti, combinando i due accessori, ottieni un lettore di memorie esterne con uscita USB A.

Per avere questo set di accessori a mini prezzo su Amazon, devi solo spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un paio di accessori incredibilmente utile, oltre che geniale. Soprattutto, impossibile sottovalutare il vantaggio principale: possono sopperire facilmente all’assenza della possibilità di espandere la memoria dello smartphone, almeno in modo nativo. In più, l’adattatore è piccolissimo e quindi assolutamente non ingombrante o fastidioso da trasportare.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon e porta a casa questo set di accessori per lo smartphone a 5,99€ appena. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.