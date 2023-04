Con questo gadget da 5,99€ lo smartphone diventa un PC: GENIALATA

Un dispositivo tanto semplice, quanto geniale. Lo colleghi alla porta USB C o microUSB del tuo smartphone e lui diventa molto più simile a un PC di quanto potessi immaginare! Il motivo? Semplice: guadagna un ingresso USB A, proprio quello che serve per collegare mouse, stampanti, tastiere, memorie esterne e altre periferiche. Aumenti tantissimo il suo potenziale e la produttività. Inoltre, ottieni anche ben 2 ingressi per leggere memory card (come le microSD).

Un prodotto che costa niente su Amazon adesso, me che – proprio per l’enorme potenziale – dovresti assolutamente avere. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 5,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Non ci sono installazioni da fare, né serve compatibilità per modelli specifici. L’essenziale è che, come la quasi totalità dei dispositivi in commercio, il tuo smartphone supporti la tecnologia USB OTG (USB On The Go), ovvero quella che permette di usare la porta USB del device anche per collegare accessori e non solo per la ricarica e il trasferimento dati.

La parte geniale di questo accessorio, che è a tutti gli effetti un hub in miniatura, è che – grazie alle diverse uscite – è compatibile con smartphone, tablet e PC. Ovviamente, sulle prime due categorie di dispositivi risulta particolarmente utile perché permette di esprimerne al massimo il potenziale, aumentando tantissimo la produttività.

Non perdere l’occasione di accaparrarti questo eccezionale accessorio a mini prezzo: completa l’ordine al volo da Amazon per averlo a 5,99€ appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.