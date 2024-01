Con questo Caricatore riuscirai a ricaricare 5 dispositivi contemporaneamente!

Sei stanco dei soliti caricatori a muro con una o, al massimo, due porte USB a disposizione. Questa dock di SATECHI non solo ti permetterà di caricare ben 5 dispositivi in contemporanea, ma è anche dotato di ricarica wireless. In questo momento, grazie allo sconto del 25%, unito poi al coupon del 20%, lo potrai pagare solo 41,99€ invece dei classici 69,99€ di listino.

Tutte le caratteristiche della stazione di ricarica SATECHI

La stazione di ricarica multidispositivo SATECHI Dock5 è la scelta ideale per chi desidera ricaricare tutti i propri dispositivi elettronici, garantendo ordine e organizzazione in un unico luogo. Il suo design compatto e versatile facilita il trasporto e la collocazione in ogni ambiente, che sia casa, ufficio o scuola. Realizzata in alluminio di alta qualità, la Dock5 non solo offre resistenza e durabilità ma si integra armoniosamente in qualsiasi contesto.

La sua capacità di ricaricare fino a cinque dispositivi simultaneamente rappresenta un notevole vantaggio. L’inclusione di un alloggio di ricarica Qi wireless (fino a 10 W), due porte USB-C PD (20 W ciascuna) e due porte USB-A (12 W ciascuna) amplifica la versatilità di questa stazione. Il pratico alloggio di ricarica Qi semplifica il processo di alimentazione per dispositivi come iPhone o AirPods Pro. Basta posizionare il dispositivo sulla base di ricarica per avviare il processo di ricarica.

L’indicatore LED fornisce un feedback visivo immediato sullo stato di ricarica di ciascun dispositivo, aggiungendo un elemento di praticità all’utilizzo quotidiano. Non manca poi l’attenzione alla sicurezza, con certificazioni ETL e CE e protezione contro il surriscaldamento. Questo assicura una ricarica sicura e affidabile per tutti i dispositivi collegati.

Inizia a ricaricare i tuoi dispositivi in maniera rapida e comoda. Paga questa stazione di ricarica 41,99€, ma non dimenticare di selezionare il coupon del 20%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.