Con questo accessorio da 5€ il potenziale dello smartphone DECOLLA

Un semplicissimo accessorio da pochissimi euro, ultra portatile, che ti permette di ampliare il potenziale dello smartphone in due modi. Da un lato, hai la possibilità di aggiungere una porta USB A al tuo dispositivo mentre dall’altra puoi espandere la memoria. In più, questo adattatore geniale può essere collegato anche al PC, permettendoti quindi di trasferire dati molto velocemente.

Non perdere l’occasione di fare un goloso affare su Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per averlo a 5,99€ appena. Lo prendi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un accesorio geniale per smartphone

Il triplo adattatore di questo dispositivo ti permette di collegarlo a qualsiasi dispositivo Android grazie all’uscita USB C e microUSB, ma non solo. Infatti, c’è anche un’uscita USB A: questo significa che puoi agevolmente collegarlo anche al PC.

Quello che l’adattatore ti mette a disposizione sono due funzionalità:

un lettore di microSD , quindi la possibilità di espandere indirettamente la memoria del tuo dispositivo;

, quindi la possibilità di espandere indirettamente la memoria del tuo dispositivo; una porta USB A per collegare periferiche esterne come mouse, tastiere, memorie USB e non solo.

Un prodotto che è anche ultra portatile e puoi avere sempre con te, a disposizione nei momenti in cui ne potresti avere bisogno. Non perdere l’occasione, di portare a casa questo eccezionale accessorio per il tuo smartphone a mini prezzo da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Lo prendi a 5,99€ appena e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.