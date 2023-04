Con questi 5 gadget a meno 6€ lo smartphone diventa un PC: SPETTACOLO

Sai che esistono accessori per smartphone in grado di rendere il tuo smartphone molto più simile a un PC in quanto a produttività? Ne ho scovati ben 5 su Amazon, che prendi a meno di 6€ con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Scegli velocemente e completa i tuoi ordini, si tratta di occasioni a tempo limitato!

Un hub USB C che, una volta collegato al tuo device, ti permetterà di avere subito a disposizione ben 4 porte USB standard. A loro, potrai collegare mouse, tastiere, hard disk, stampanti, scanner, microscopi digitali e qualsiasi periferica! Naturalmente, puoi usarlo anche su tablet e PC con porta USB C. In promo, lo prendi a 5,49€.

Questo piccolo dispositivo è geniale! Praticamente, puoi collegarlo a PC, smartphone e tablet senza alcun problema. Infatti, ha ben 3 uscite diverse: USB C, microUSB e USB A (quella standard). Una volta collegato, a disposizione avrai una porta USB A alla quale collegare diverse periferiche e un doppio lettore di memorie esterne. Dalla sua, delle dimensioni incredibilmente compatte. In promozione, lo prendi a 5,99€.

E se servisse una porta USB A per le tue periferiche, solo all’occorrenza e su qualsiasi smartphone incluso iPhone? Allora questo accessorio è quello che ti serve! Puoi collegarlo a qualsiasi device grazie alle tre uscite: USB C, microUSB e Lightning. Ottieni al volo una porta standard per collegare quello che desideri. In promo, il pacco da 2 pezzi lo prendi a 10,99€ (quindi 5,50€ al pezzo!).

Questa chiavetta USB da 64GB sarà perfetta per spostare, copiare e custodire i tuoi file, ma anche per effettuare il backup dello smartphone o – semplicemente – liberare memoria. Grazie alla doppia uscita (USB C e USB A) non serviranno adattatori di alcun tipo e potrai collegarla direttamente. Resistente anche al contatto accidentale con l’acqua, in gran sconto la prendi a 5,99€ appena.

Per finire, considerando che con questi accessori lo smartphone sarà utilissimo per la produttività, non può mancare uno stand da scrivania di qualità. Questo modello, ti permetterà di sistemarlo in verticale, oppure in orizzontale. Sarà perfetto, per esempio, da usare mentre scrivi con mouse e tastiera. Quando è chiuso, è super sottile e portatile. In promozione, lo prendi a 5,49€ appena.

Visto quante genialate ci sono per rendere il tuo smartphone produttivo come un PC? Con questi accessorio a meno di 6€, puoi ottenere molto di più dal tuo dispositivo, sfruttandolo anche per la produttività. Li trovi tutti su Amazon con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.