Cosa daresti per stare più tranquilla ogni volta che vai in vacanza per qualche giorno e lasci i tuoi animali a casa? Oggi, e sottolineiamo solo per oggi, ti bastano 41,99€, il prezzo a cui Amazon vende la telecamera Wi-Fi da interno Ezviv per il Black Friday. Sì, hai letto bene, con meno di 42 euro è tua una videocamera di videosorveglianza con risoluzione fino a 2K per vedere in qualsiasi momento i tuoi amici pelosi (cani, gatti, ecc.). È un’offerta limitata, se aspetti troppo potresti perderla e dover pagare un prezzo molto più alto, dato che il prezzo consigliato è 59,99€.

Telecamera Wi-Fi da interno Ezviv

Il modello in offerta su Amazon è la telecamera Wi-Fi da interno Ezviv CP1 4MP, con copertura visiva a 360° e zoom digitale 4X. Tra le funzionalità più interessanti di questa videocamera di sorveglianza c’è anche la visione notturna, con possibilità di mostrare ciò che ha intorno a sé fino a una distanza massima di 10 metri. Ogni volta che il tuo animale domestico si muoverà all’interno della stanza dove installerai la telecamera, riceverai in automatico una registrazione video che riprende quell’esatto momento.

Non solo però, perché potrai perfino comunicare con il tuo amico a quattro zampe o il tuo micio grazie al microfono e all’altoparlante integrati nella telecamera. Insomma, l’hai capito, è il gadget tech che desideravi da tempo, perfetto per quando sei fuori casa e lasci da soli i tuoi adorabili animali.

L’offerta del Black Friday Amazon per la telecamera Wi-Fi da interno Ezviv è ancora disponibile, ma lo sarà solo per poco tempo. Regalati la tranquillità di una gita fuori porta alla domenica o di una breve vacanza durante le festività di fine anno, acquistando la videocamera di sorveglianza Ezviv a soli 41,99€ invece di 59,99€.

