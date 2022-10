Con questa presa smart controlli i consumi elettrici in TEMPO REALE (12€)

Il momento è purtroppo complicato. Inevitabilmente, è necessario tenere sotto controllo i consumi elettrici. Per fortuna, anche in questo la tecnologia ci dà un amano, permettendoci – tramite speciali prese smart – di verificare in tempo reale quanto consuma un oggetto, direttamente tramite lo smartphone.

Oggi ho scovato in sconto su Amazon una delle migliori in assoluto, quella di TAPO. Direttamente dall’applicazione per smartphone, puoi controllare i dati in qualsiasi momento, conservarli e confrontarli. In poco tempo, sarai pienamente cosciente dei consumi abituali, cercando di migliorare di conseguenza le tue abitudini. Il modello classico lo prendi a 12€ appena mentre quello mini (delle dimensioni di un piccolo adattatore Schuko) te l’accaparri a 13,99€.

Presa smart di TAPO: monitora i consumi e non solo

Il funzionamento di questi gadget è semplicissimo. Lo abbini a Internet tramite WiFi seguendo la procedura guidata e poi lo sistemi fra la presa a muro e l’oggetto che desideri collegare alla corrente. A quel punto, a disposizione hai diverse possibilità.

Tramite l’applicazione per smartphone puoi accendere o spegnere l’oggetto collegato, ma anche programmarne accensione o spegnimento. Allo stesso modo, puoi utilizzare la voce – grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Google Home e Alexa – puoi gestirne accensione e spegnimento.

Come anticipato però, si tratta anche di prodotti incredibilmente utili per tenere sotto controllo il consumo elettrico degli oggetti. Basta aprire l’applicazione mentre il l’oggetto che ti interessa sta lavorando (ed è collegato alla presa smart) per leggere i valori in tempo reale. Allo stesso modo, tramite la stessa app, puoi verificare lo storico dei consumi.

Estrema utilità , dunque, e prezzo piccolissimo attualmente su Amazon. Completa l’ordine al volo per accaparrarti il modello classico a 12€ oppure scegli il modello ultra compatto a 13,99€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.