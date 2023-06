Con questa presa smart al 50% di sconto controlli i tuoi dispositivi con Alexa

Se stai cercando di trasformare la tua casa in una smart home, non perdere l’offerta imperdibile su Amazon per la presa smart Aigostar.

Attualmente disponibile con un coupon sconto del 50% da applicare in pagina sul prezzo di 21,99 euro Questa presa intelligente ti permette di controllare i tuoi dispositivi domestici in modo facile e conveniente, grazie alla sua compatibilità con l’assistente vocale Amazon Alexa. Approfitta di questa offerta e porta la comodità della domotica nella tua casa.

Come funziona la presa smart con Alexa

Una delle principali caratteristiche di questa presa smart è la sua funzione di controllo remoto. Utilizzando l’app Aigosmart, puoi controllare la presa smart ovunque tu sia, consentendoti di gestire gli elettrodomestici tramite il tuo smartphone. Con un semplice tocco, puoi accendere o spegnere gli apparecchi, monitorare il ciclo di vita degli elettrodomestici tramite timer e conto alla rovescia e ottimizzare l’efficienza energetica della tua casa.

Inoltre, grazie alla funzione di controllo vocale, puoi combinare la presa smart Aigostar con l’assistente vocale Amazon Alexa o il sistema vocale Google Assistant. Basta un solo comando vocale per aprire o chiudere la presa, consentendoti di creare un ambiente di vita intelligente e senza sforzo. Puoi controllare i dispositivi domestici con la semplice potenza della tua voce, rendendo la tua routine quotidiana ancora più comoda e gestibile.

La connessione della presa smart Aigostar è estremamente semplice. Non è richiesto alcun hub aggiuntivo: la presa si collega direttamente al Wi-Fi di casa. Assicurati solo di utilizzare una rete Wi-Fi a 2,4 GHz, in quanto non supporta le reti Wi-Fi a 5 GHz. Una volta attivata la funzione wireless sul tuo smartphone, sarai pronto a gestire la presa smart con facilità.

Quando si tratta di sicurezza, puoi stare tranquillo. La presa smart Aigostar ha superato le rigorose certificazioni di sicurezza CE e RoHS, garantendo la protezione di te e della tua famiglia durante l’utilizzo. Realizzata in materiale ignifugo ABS e dotata di protezione da sovracorrente e sovraccarico del circuito, questa presa smart può gestire un carico massimo di 16 A (2300 W) senza problemi.

Le possibilità di utilizzo della presa smart Aigostar sono infinite. Puoi controllare tutti i tuoi elettrodomestici in casa e creare gruppi per consentire a tutti i membri della famiglia di controllare le prese intelligenti. Condividi questa presa wifi programmabile che funziona con Alexa in un minuto e rendi la tua casa ancora più intelligente e connessa.

Non lasciarti scappare questa offerta e rendi la tua casa smart con la presa smart Aigostar. Sfrutta il coupon sconto del 50% disponibile su Amazon e acquistala ad un prezzo incredibile. Semplifica la tua vita quotidiana, risparmia energia e crea un ambiente domestico più comodo e sicuro.

