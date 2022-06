Con Norton 360 Deluxe hai protezione multilivello e una VPN INCLUSA

Norton 360 Deluxe ti offre una protezione multilivello per i tuoi dispositivi e la privacy online, comprendendo anche una VPN totalmente sicura compresa nel prezzo. L’abbonamento di un anno può essere tuo a 34,99€ invece di 94,99€: uno sconto eccezionale del 63% sul costo di listino.

Norton 360 Deluxe ti protegge fino a 5 PC, Mac, smartphone o tablet iOS e Android dandoti in questo senso la piena libertà di scelta. Puoi pagare con carta di credito, debito o PayPal e usufruire della garanzia di rimborso fino a 30 giorni dalla data di acquisto.

Norton 360 Deluxe: protezione completa e VPN, TUTTO INCLUSO

Norton 360 Deluxe è il compromesso migliore tra prezzo accessibile e funzioni complete, specialmente grazie a questo sconto che ti permette di averlo a soli 34,99€ per un anno. Sottoscrivendo l’abbonamento avrai:

Protezione contro spyware, virus, malware e ransomware

Backup del PC nel cloud fino a 50 GB

Firewall per PC e Mac

Password Manager per una gestione sicura delle tue password

100% Promessa Protezione Virus: un esperto Norton sarà sempre a tua disposizione per aiutarti a mantenere pulito il dispositivo da qualsiasi virus, altrimenti sarai rimborsato

Protezione minori

Funzione Orario di Scuola per un utilizzo consapevole e controllato del PC per i più piccoli

SecureVPN valida fino a 5 PC, Mac, smartphone o tablet

SafeCam per PC: protezione totale della tua webcam da eventuali attacchi

Una novità molto importante che si aggiunge a tutto questo è la tecnologia Dark Web Monitoring. Si tratta di un sistema che ti permette di cercare il tuo indirizzo e-mail nei mercati del dark web, la parte sommersa di internet in cui i tradizionali motori di ricerca non possono entrare e in cui i criminali vendono informazioni personali trafugate a terzi.

Norton 360 Deluxe è la scelta migliore per una protezione totale dei propri dispositivi, che include anche una VPN, sempre più utile di questi giorni. Il prezzo, in offerta esclusiva, è di soli 34,99€ per il primo anno per un risparmio complessivo di 60€. Cosa aspetti?

