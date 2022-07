Con NordVPN navighi in internet in completo anonimato: al 63% di sconto

Al giorno d’oggi, navigare in rete senza una VPN è un rischio che è meglio non prendere, in un’epoca in cui salvaguardare la propria privacy digitale è sempre più importante. Per ottenere dunque una cybersicurezza definitiva e mantenere il tuo anonimato, approfitta di questa straordinaria promozione di NordVPN: il piano di 2 anni lo paghi con il 63% di sconto, risparmiando complessivamente oltre 220€!

L’acquisto include una garanzia di rimborso di 30 giorni: quindi sentiti libero di provarlo gratuitamente per il primo mese e poi decidere se confermare l’abbonamento. Nel caso non fossi soddisfatto otterrai il pieno rimborso della cifra spesa. Un tentativo che vale assolutamente la pena fare e adesso ti spieghiamo perché.

Perché dovresti avere NordVPN per proteggere la tua identità online

Abbonandoti a NordVPN ottieni subito l’accesso alla funzionalità Threat Protection del fornitore, che renderà sempre la tua navigazione più sicura, più fluida e più veloce senza tenere traccia delle tue azioni online. E non temere di scaricare malware o di avere a che fare con fastidiosi tracker e annunci pubblicitari invasivi: tutte queste minacce informatiche saranno automaticamente neutralizzate prima che possano arrecare un danno al tuo dispositivo o rubare i tuoi dati.

Avere un servizio VPN online ti fornisce un tunnel sicuro e criptato per il flusso della tua navigazione in rete. Questo significa che, di fatto, nessuno può vedere attraverso il tunnel e dunque accedere alle tue informazioni private su internet. Inoltre, optando per NordVPN hai la protezione migliore se vuoi essere sicuro di utilizzare una WiFi pubblica, dato che con una VPN puoi nascondere il tuo indirizzo IP e ottenere il massimo della privacy e della sicurezza online.

NordVPN è compatibile con una svariata gamma di dispositivi: Windows, macOS, iOS, Android, Linux e persino AndroidTV, per non parlare di estensioni proxy cifrate per Chrome, Firefox ed Edge. Complessivamente, puoi proteggere fino a 6 device contemporaneamente con un solo account.

Prova dunque NordVPN, un servizio di cui si fidano 14 milioni di utenti in tutto il mondo. L’abbonamento biennale è tuo con il 63% di sconto e senza rischi: hai una garanzia di rimborso di 30 giorni e navighi sul web con la privacy totale.

