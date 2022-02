Con meno di 9€ ti porti a casa 3 cavi Lightning per iPhone

Sappiamo bene quanto sia caro oggi un cavo Lightning originale Apple; di fatto, trovarne uno a buon mercato che funzioni bene, non è un'impresa semplice. Ho appena scoperto però questo kit su Amazon. Parliamo di un set di ben tre cavi con connettore per iPhone che costa “una sciocchezza”. Parliamo di 8,99€ che diventano ancora meno grazie al coupon che vi permette di risparmiare il 10% sul prezzo finale. E se siete iscritti a Prime, riceverete il tutto a casa in un giorno o due, senza pagare spese di spedizioni.

iPhone: questo kit di cavi è perfetto

Recentemente vi confesso che ho acquistato questo articolo anche io. Stanco di dover pagare una follia per un cavo originale, ho provato personalmente questo kit, con tutti i dubbi del mondo: “ma funzioneranno bene? Mi rovineranno il telefono? Ma vale la pena spendere così poco? E se poi me ne pento? (cit.)“?

Bene: li uso da qualche settimana e vi assicuro che erano tutte paure ingiustificate. In confezione ne troviamo bene tre, tutti da 1 metro ciascuno. Certo, ci sono altri modelli che hanno dimensioni variabili, ma per il mio utilizzo, un metro è più che necessario.

Ne ho inserito uno in auto, così da caricare l'iPhone 12 Mini non appena mi siedo per un viaggio, breve o lungo che sia. Avendo un device con una batteria un po' – come dire – poco capiente, ecco, ho dovuto trovare una soluzione.

Un cavo l'ho messo nel mio zaino quotidiano dove ho tutti i miei accessori: iPad Mini, MacBook Pro 14″, powerbank, taccuino, penne e via dicendo.

Un terzo invece, l'ho inserito in un caricatore da muro (con attacco USB A) vicino il comodino del letto.

Con meno di 9€ ho praticamente risolto tutti i miei problemi: da quando ho comprato questo kit di cavi, carico l'iPhone ogni tre per due e non rimango mai a secco.

A proposito, se volete dei consigli su come evitare di deteriorare la batteria del vostro melafonino, abbiamo scritto un'ottima guida pochi giorni fa. Dateci un'occhiata: il link è questo. Vi ricordo poi che questo set di cavi Lightning lo trovate qui.

Non vi ho detto la parte più bella: i cavi sono certificati Apple, quindi, no, non ci sarà alcun problema di compatibilità.