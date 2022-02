Come evitare di rovinare la batteria dell'iPhone

Nel quotidiano, potreste trovarvi a danneggiare, inconsapevolmente, la batteria del vostro iPhone. Ecco alcune azioni da evitare per prolungare la salute della stessa.

iPhone: come preservare la batteria del telefono

Nascosta all'interno di ogni iPhone, tra una litania di silicio, condensatori e minuscoli punti di saldatura c'è una batteria. Questa cella energetica è una risorsa “a tempo limitato” e alla fine si esaurirà e dovrà essere sostituita per permettere al device di continuare a funzionare.

Un'azione che può portare ad avere una minore salute della batteria è il calore elevato. Questo è il nemico numero uno di una batteria. Anche il freddo non è amico delle batterie, il che si traduce in un tempo di utilizzo più breve, ma è solo temporaneo fino a quando la batteria non si riscalda di nuovo.

Apple afferma che il vostro iPhone può funzionare in sicurezza a temperature fino a 95 gradi Fahrenheit. Oltre a questo valore, possono verificarsi danni irreversibili alla batteria.

Un'altra azione che dovete evitare è quella di abbassare troppo il livello della batteria del device. Anni fa, aveva senso scaricare occasionalmente la batteria di un dispositivo, quindi ricaricarla completamente per aiutare il sensore interno a calibrarsi al meglio. Con gli accumulatori moderni non è più così.

Attenzione: Far scendere il tuo iPhone fino allo 0% della batteria è molto pericoloso per la vostra batteria e ne ridurrà la durata complessiva. Vi consigliamo di caricare il telefono regolarmente durante il giorno in modo da non trovarlo mai scarico al 100%.

Se intendete conservare il telefono per un periodo prolungato, non lasciate per troppo tempo la batteria al 100%. Magari volete tenere un vecchio iDevice nel comodino da usare come backup in caso di emergenza.

Prima di riporlo nel cassetto, scaricate la batteria tra il 50% e l'80%. Usatelo periodicamente e assicuratevi che anche la batteria non si scarichi completamente.

Di fatto, conservare lo smartphone completamente carico è dannoso anche per la batteria. Quando rimetti il ​​dispositivo in servizio, potresti scoprire che la batteria non manterrà più la carica come una volta.

Se seguirete questi pratici consigli, la batteria non vi darà alcun problema per almeno due anni; dopo questo lasso di tempo, la sua capacità massima potrebbe infatti scendere al di sotto dell'80%.