Con l'interruttore SMART sfrutti qualsiasi lampadina: ora a 11€ (-60%)

L’interruttore smart, compatibile con Alexa e Google Home, è la genialata definitiva. Infatti, montato lui, potrai comandare praticamente qualsiasi forma di illuminazione. Non sarai schiavo delle lampadine intelligenti, anzi: potrai sfruttare anche lampadari vintage o soluzioni che mal sposano quelle per la casa smart.

Interruttore smart: la soluzione perfetta

Perché “perfetta”? Semplice: montato lui, non dovrai più preoccuparti di cercare lampadine smart. Spesso non hanno la temperatura del colore che desideri oppure hanno un wattaggio che non ti soddisfa. Ancora, potrebbero essere esteticamente non confacenti al design del tuo lampadario, ad esempio.

Il problema, con un gadget come questo, lo risolvi a monte: è direttamente l’accensione e spegnimento a diventare intelligente, non la singola lampadina. Una vera e propria genialata, facilissima da montare e particolarmente bella sotto il punto di vista estetico. Dopo averlo configurato, potrai gestirla tramite applicazione per smartphone oppure assistente vocale Alexa e Google Home.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.