Con l'hosting WordPress di Aruba hai l'AI a 14,90€ per il primo anno

Se stai cercando una soluzione per creare e gestire un sito web in modo rapido ed efficiente, Aruba Hosting WordPress è l’opzione ideale. Grazie all’intelligenza artificiale integrata, alla sicurezza avanzata e agli strumenti professionali inclusi, questo piano hosting ti permette di realizzare un sito ottimizzato e performante senza complicazioni.

L’offerta attuale parte da soli 14,90€ + IVA per il primo anno (successivamente 44,99€ + IVA/anno), rendendolo una scelta conveniente per chi vuole lanciare o migliorare la propria presenza online.

Con l’hosting WordPress di Aruba hai l’AI e un sito pronto in pochi click

La grande innovazione dell’Hosting WordPress di Aruba è l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che semplifica la creazione del sito grazie a strumenti avanzati. Tra questi, l’AI Site Launcher, con cui è possibile impostare i tuoi obiettivi, scegliere lo stile e il tono di voce che preferisci e ottienere in automatico una struttura pronta per essere pubblicata. Da menzionare anche l’AI Page Builder, che genera pagine e layout personalizzati con pochi click, senza dover scrivere una sola riga di codice.

Oltre alla gestione semplificata tramite AI, Aruba offre un piano completo con massima sicurezza, velocità e flessibilità:

Dominio incluso : proteggi la tua identità online con la registrazione gratuita del dominio per il primo anno;

: proteggi la tua identità online con la registrazione gratuita del dominio per il primo anno; Email IMAP con antivirus e antispam : caselle email sicure per gestire la tua comunicazione professionale senza rischi;

: caselle email sicure per gestire la tua comunicazione professionale senza rischi; WordPress preinstallato : pronto all’uso, con temi e plugin per personalizzare il tuo sito;

: pronto all’uso, con temi e plugin per personalizzare il tuo sito; Spazio web illimitato con backup incluso : gestisci il tuo progetto senza preoccuparti di limiti di archiviazione;

: gestisci il tuo progetto senza preoccuparti di limiti di archiviazione; Certificato SSL DV preinstallato : proteggi il tuo sito e i tuoi visitatori con la navigazione HTTPS;

: proteggi il tuo sito e i tuoi visitatori con la navigazione HTTPS; HiSpeed Cache con supporto HTTP/2 e HTTP/3: ottimizza le prestazioni e garantisci tempi di caricamento ridotti.

Con Aruba Hosting WordPress puoi ottenere un sito professionale, sicuro e veloce a partire da soli 14,90€ + IVA per il primo anno. Grazie all’intelligenza artificiale integrata, alla sicurezza avanzata e all’hosting performante, questa soluzione è perfetta per chi vuole realizzare un progetto web senza difficoltà. Non perdere l’occasione: attiva ora il tuo hosting su Aruba e porta online la tua attività in pochi minuti.