Con la fibra di Iliad prendi due piccioni con una fava

Lo conosci il proverbio “prendere due piccioni con una fava”? Pensiamo di sì. Ecco, è una frase che calza a pennello anche con l’attuale offerta sulla fibra Iliad. Il motivo te lo speghiamo subito.

La promozione in corso permette di ricevere uno sconto di 4 euro al mese sulla fibra, con il prezzo che passa così da 25,99 euro a 21,99 euro, se si è titolari di un’offerta mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico attivo. Di fatto, una combo ideale, perché da un lato c’è la rete più veloce d’Italia (secondo l’ultimo report di nPerf), e dall’altro la tariffa mobile più completa sotto i 10 euro, vale a dire TOP 250 Plus. Sì, è proprio come prendere due piccioni con una fava.

La fibra più veloce d’Italia

Anche quest’anno Iliad è stata premiata come la fibra più veloce d’Italia. Merito della scelta chiara di offrire solo fibra ottica FTTH, e non soluzioni intermedie come la tecnologia FTTC, per una velocità di connessione fino a 5 Gigabit/s suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet. L’altro fiore all’occhiello è l’iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito, che consente ad Iliad di avere la prima offerta fibra in Italia che include un router dotato del nuovo Wi-Fi.

L’offerta mobile dal miglior rapporto qualità-prezzo

C’è poi l’offerta mobile TOP 250 Plus, la cui attivazione consente di ottenere lo sconto di 4 euro al mese sul prezzo della fibra. TOP 250 Plus offre 250 Giga in 5G, più minuti e SMS illimitati, a 9,99 euro al mese per sempre. In più, ed è questo il motivo per cui è stato aggiunto il suffisso Plus, garantisce anche 25 Giga dedicati in streaming, doppiando/triplicando i Giga offerti per navigare in Ue dalla concorrenza. Per attivare la nuova offerta mobile di Iliad c’è tempo fino alle ore 15 del 6 maggio.

Come riscattare lo sconto di 4 euro

Il riscatto dello sconto di 4 euro sul costo mensile della fibra Iliad richiede la titolarità di un’offerta mobile da 9,99 euro o 11,99 euro, con pagamento automatico attivo, dell’operatore francese. Dopo aver completato la sottoscrizione di entrambe le offerte, sarà sufficiente che ti colleghi all’area riservata della fibra per riscattare lo sconto.

La promozione sulla fibra è valida per un periodo di tempo limitato.