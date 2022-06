Con IObit migliori le prestazioni del tuo PC e ottieni dei super REGALI

Continuano gli sconti sullo store ufficiale di IObit, azienda specializzata in soluzioni per l’ottimizzazione del PC, e adesso te ne segnaliamo una da non perdere per nessun motivo. Advanced SystemCare 15 Pro, il programma che ottimizza e velocizza il tuo pc, libera spazio sul disco e protegge la tua privacy online, può essere tuo a soli 21,99€. E c’è una sorpresa.

Con l’acquisto del programma riceverai infatti GRATIS senza alcun costo aggiuntivo anche IObit Uninstaller 11 Pro, Smart Defrag 7 Pro e Protected Folder, dei software che ti aiuteranno ad avere un PC pulito e una navigazione sicura, un accesso ai file più veloce e una protezione delle tue password private. Invece di 149,92€ pagherai quindi in tutto soltanto 21,99€!

Perché scegliere i prodotti IObit per migliorare le prestazioni del PC

IObit Advanced SystemCare Pro è la soluzione perfetta per ottimizzare il tuo PC ed ottenere le massime prestazioni possibili. Grazie alla modalità IA, il software è ancora più intelligente, veloce e semplice da utilizzare, dandoti una diagnosi immediata delle aree in cui il sistema può essere migliorato.

Insieme a questo avrai anche una profonda pulizia del sistema, con l’eliminazione dei file di registro inutili che provocano messaggi di errore e blocchi del computer, insieme ad una privacy protetta online che cancella automaticamente ogni traccia e blocca qualsiasi accesso non attendibile.

Il risultato? Avrai una navigazione del 300% più veloce rispetto a prima e un PC performante il 200% in più: il tutto grazie anche ad un processo di automatizzazione che gestisce in modo intelligente i processi di avvio e pulisce la memoria RAM.

Per soli 21,99€, con una licenza valida per 3 PC, avrai tutto questo e anche tre altri programmi che ti aiuteranno a rendere ancora più veloce, sicuro ed efficiente il tuo sistema. Il bello è che questi non dovrai pagarli, perché sono dei super regali gratuiti offerti dall’azienda. Una volta effettuato l’acquisto puoi contare su una garanzia di rimborso fino a 60 giorni.

