Con il set LEGO Orchidea è VERA primavera: offerta Amazon a 39€

Se ami i fiori e i LEGO, non perdere l’occasione di acquistare il set LEGO Orchidea, in sconto su Amazon a soli 39 euro con le Offerte di Primavera.

Si tratta di un bellissimo set da costruire di fiori finti LEGO per adulti, che ti permetterà di creare una splendida orchidea con fiori bianchi e rosa e un vaso scanalato blu. Un ottimo complemento d’arredo per gli ambienti di casa, che aggiungerà un tocco di eleganza e colore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Set LEGO Orchidea: più primavera di così?

Il set LEGO Orchidea è composto da 6 fiori grandi, 2 fiori appena sbocciati, 5 foglie e 2 radici, che potrai combinare a tuo piacimento per creare una composizione originale e personalizzata. Il vaso blu scanalato è realizzato con elementi LEGO e riempito con pezzi marroni che simulano il mix di cortecce naturali in cui una vera orchidea cresce.

Potrai ruotare gli steli, i fiori, le radici e le foglie della pianta finta per ottenere un look diverso ogni volta, e ricomporre gli steli per dare vita a nuove composizioni floreali.

Costruire il set LEGO Orchidea è un’attività creativa e rilassante, che ti farà dimenticare lo stress della vita quotidiana. Inoltre, scoprirai gli elementi LEGO nascosti in tutto il set e ispirati ad altri kit LEGO, come gli scudi delle minifigure e le code di dinosauro usate per creare i petali e le radici. Un dettaglio divertente e originale che rende questo set unico e speciale.

Non lasciarti sfuggire questa magnifica idea regalo per te o per una persona cara. Approfitta dello sconto su Amazon e ordina subito il tuo set LEGO Orchidea.

