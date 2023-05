Con il set LEGO Bouquet di Fiori fai il regalo per la Mamma più bello

La Festa della Mamma si avvicina e se stai cercando un regalo originale, creativo e duraturo, abbiamo la soluzione perfetta per te: il set LEGO 10313 Bouquet di Fiori, disponibile su Amazon a soli 39,89 euro invece di 59,99 euro. Si tratta del minimo storico assoluto per una costruzione LEGO di certo d’impatto e originale.

Set LEGO Bouquet di Fiori: il regalo che stavi cercando

Questo set fa parte della Collezione botanica LEGO, una linea di prodotti pensata per gli adulti appassionati di natura e fiori. Con i mattoncini LEGO puoi costruire un bellissimo bouquet di fiori selvatici, composto da 16 steli regolabili in altezza e 8 specie diverse, tra cui papaveri gallesi e lavanda.

Il set LEGO 10313 Bouquet di Fiori è un’ottima idea regalo per la Festa della Mamma perché ti permette di esprimere il tuo affetto con fiori che non appassiscono mai e che puoi personalizzare a tuo piacimento. Inoltre, costruire il bouquet è un’attività rilassante e divertente, che stimola la creatività e la manualità.

Approfitta subito di questa offerta per ricevere il set in tempo per domenica: acquistalo a soli 39,89 euro invece di 59,99 euro e sorprendi la tua mamma con un regalo unico e speciale.

