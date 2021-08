Sei sei alla ricerca di una striscia LED non puoi non puntare su Govee. È una vera garanzia e quella da 5 metri è in promozione su Amazon: la paghi appena 16,99€ e la ricevi in pochissimo tempo. Con le spedizioni Prime arriva in circa 48 ore a casa tua, ma se non sei membro non ti preoccupare, ti svelo un trucchetto.

Govee: la striscia LED compatibile con gli assistenti vocali

Una striscia LED dona alla tua postazione PC un aspetto subito più unico. Questa di Govee è di una qualità pazzesca e soprattutto costa poco. Piena di risorse ti offre un sistema di montaggio semplicissimo e una reattività elevata.

Con una lunghezza di 5 metri in totale, la installi dietro al monitor o dietro la scrivania grazie al sistema biadesivo. Praticamente rimuovi la copertura e la monti in due secondi cronometrati così da non uscire pazzo con ulteriori sistemi.

La cosa più straordinaria è che l'applicazione ti offre uno spazio di personalizzazione unico. Hai tutte le impostazioni per poter creare giochi di luce personalizzati o impostare un colore fisso a tuo piacimento. Se sei creativo puoi impostare una routine personale che possa soddisfarti a pieno. In ogni caso è giusto che tu sappia che la puoi controllare anche con il telecomando incluso in confezione o con gli assistenti vocali. Infatti è completamente compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.

Non manca all'appello la reattività alla musica. A cosa serve? Se riproduci una canzone, le luci si sincronizzeranno con il brano per andare a ritmo.

Insomma, questa striscia LED di Govee ha tutto al posto giusto: acquistala su Amazon a soli 16,99€. Se sei abbonato Prime la ricevi in uno o due giorni in base a dove ti trovi. Se invece sei cliente standard, scegli le spedizioni nei punti di ritiro: in questo modo non pagherai la consegna e la avrai in tempi rapidi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

