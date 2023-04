Con gli Sconti di Primavera risparmi fino al 75% sui giochi per PS4 e PS5

Fino al 26 aprile sul sito ufficiale di MediaWorld sono disponibili gli Sconti di Primavera targati PlayStation, una speciale promozione che consente di accedere a sconti fino al 75% sui migliori giochi per PS4 e PS5. Per accedere alla lista completa di titoli scontati puoi collegarti a questa pagina. Sulla quasi totalità dei videogiochi è disponibile il ritiro gratuito in negozio, così da non pagare le spese di spedizione.

Sconti di Primavera PlayStation fino al 26 aprile sul sito di MediaWorld

In promozione trovi i migliori giochi per PS4 e PS5 oggi disponibili. Un esempio? The Last of Us Parte II per PS4 è in vendita a 9,99 euro, per effetto dello sconto del 75%. Se sei in possesso della PS5, puoi anche prendere in considerazione l’acquisto di The Last of Us Part I a 59,99 euro anziché 80,99 euro. A metà prezzo anche Spider-Man: Miles Morales, l’action di Marvel per PS5, che passa da 60,99 euro a 29,99 euro. Altro titolo sensazionale in sconto è Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri, acquistabile a 19,99 grazie al maxi sconto del 60% (versione PS5).

Un ottimo prezzo anche per Gran Turismo 7: la versione per PS5 costa 49,99 euro (-38%), mentre quella per PS4 39,99 euro (-43%). Tra i prodotti in vetrina segnaliamo infine Horizon Forbidden West per PS5, che puoi acquistare fino al 26 aprile all’ottimo prezzo di 46,99 euro anziché 80,99 euro (-42% di sconto).

La promozione Sconti di Primavera targati PlayStation di MediaWorld resterà valida fino al prossimo 26 aprile. Approfitta subito di questi ultimi giorni dell’iniziativa per risparmiare fino al 75% sui migliori giochi per PS4 e PS5, con la possibilità di ritirarli nel punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.