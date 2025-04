Con GigSky puoi avere una eSIM per qualsiasi destinazione internazionale, senza roaming

Se hai in progetto di fare un viaggio internazionale la prossima estate, gioca d’anticipo e dimentica il fastidio dei costi del roaming o del dover acquistare una SIM locale. Con GigSky puoi avere una eSIM con un piano dati studiato per le tue esigenze, senza costi nascosti di roaming.

GigSky: una eSIM internazionale per i tuoi viaggi

GigSky è insomma la soluzione perfetta per restare connessi in ogni parte del mondo. Prima di partire, ti basta scegliere la destinazione e il pacchetto dati che preferisci, installare la eSIM sul tuo smartphone e attivarla: il gioco è fatto. Quando atterri, sei già online, senza bisogno di fare nulla.

GigSky ti offre un piano dati personalizzato valido per oltre 200 paesi appoggiandosi a 400 partner di rete per darti la velocità e la stabilità che ti servono praticamente ovunque, persino su navi da crociera e aerei. In caso di problemi, puoi contare su un’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Inoltre, puoi provarla gratis: ti bastano pochi secondi per scaricare l’app e ottenere 100 MB di dati senza nemmeno inserire la carta di credito. È il modo ideale per testare tutto prima di acquistare un pacchetto più grande, personalizzato in base alla tua meta e ai tuoi bisogni.

Finalmente, potrai dire addio alle SIM locali, alle file nei negozi e ai costi proibitivi del roaming. Con la eSIM di GigSky sei subito connesso appena atterri, con prezzi onesti e chiari sin dall’inizio. Scarica subito l’app.