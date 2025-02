Con Galaxy S26 Samsung potrebbe introdurre le più potenti batterie al silicio-carbonio

Samsung potrebbe colmare il divario con i rivali cinesi, introducendo con la serie Galaxy S26 le batterie al silicio-carbonio che offrono – di fatto – maggiore capacità rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio.

Perché Samsung ha ritardato?

Secondo un rapporto del media coreano FNN News, Samsung starebbe valutando l’adozione delle batterie al silicio-carbonio per la prossima serie Galaxy S26. Un dirigente dell’azienda ha dichiarato che l’implementazione di questa tecnologia porterebbe a un aumento della capacità delle batterie, risolvendo una delle principali criticità della serie Galaxy S. Attualmente, i modelli di punta dell’azienda offrono batterie comprese tra i 4.000 mAh e i 5.000 mAh; una capacità che potrebbe aumentare sensibilmente con l’introduzione di batterie al silicio-carbonio.

“Se vengono utilizzati materiali anodici in silicio, la capacità aumenterà, ma ci saranno problemi di durata, quindi saranno necessarie ulteriori migliorie – ha affermato la fonte anonima citata da FNN News -. Non è ancora confermato, ma stiamo studiando varie soluzioni per ottimizzare questa tecnologia”.

Nonostante i progressi della concorrenza, Samsung ha finora evitato aggiornamenti significativi alle batterie dei suoi smartphone. Il motivo principale risiede nella produzione su larga scala: un potenziale difetto nella tecnologia potrebbe avere gravi ripercussioni sulla stabilità del prodotto. Tuttavia, alla luce di un mercato sempre più competitivo, l’azienda sudcoreana sembrerebbe pronta a compiere il grande passo.

I rivali cinesi sono già avanti

Mentre Samsung studia la tecnologia, i marchi cinesi hanno già introdotto le batterie al silicio-carbonio nei propri dispositivi di punta. HONOR Magic 5 Pro è stato uno dei primi dispositivi a integrare questa tecnologia. Poi è stato il turno di OnePlus 13 (6.000mAh), Vivo X200 Pro (6.000mAh) e RedMagic 10 Pro (7.050mAh).

Queste batterie offrono non solo una capacità superiore a parità di dimensioni rispetto alle classiche batterie agli ioni di litio, ma permettono anche di ridurre le dimensioni fisiche delle batterie stesse. Questo potrebbe tradursi in smartphone più sottili o con maggiore spazio interno per migliorare altri componenti hardware.

Secondo i dati forniti da OnePlus e OPPO, le loro batterie al silicio-carbonio mantengono l’80% della capacità originale dopo circa 1.600 cicli di ricarica. Per fare un confronto, Apple dichiara che le batterie degli iPhone recenti (agli ioni di litio) raggiungono l’80% di efficienza dopo circa 1.000 cicli di ricarica. Samsung, invece, non ha rilasciato informazioni ufficiali sui cicli di ricarica dei suoi dispositivi negli ultimi anni.