Con Echo Show 5 guardi anche le serie TV: oggi lo paghi quasi a metà prezzo

Se cerchi un dispositivo intelligente che ti aiuti a gestire la tua casa, la tua agenda, il tuo intrattenimento e molto altro, non puoi perderti questa offerta imperdibile.

Su Amazon puoi trovare Echo Show 5 di seconda generazione a soli 49,99 euro, invece di 84,99 euro. Si tratta di uno sconto del 41% che ti fa risparmiare ben 35 euro e con la spedizione Prime potresti riceverlo subito.

Echo Show 5: un mondo di intrattenimento sul tuo comodino

Echo Show 5 è un assistente vocale con schermo da 5.5 pollici che ti permette di controllare con la voce i tuoi dispositivi smart, come luci, termostati, telecamere e prese. Puoi anche chiedere ad Alexa di mostrarti le notizie, il meteo, il traffico, le ricette, i video e le foto e fare videochiamate con i tuoi amici e parenti, grazie alla fotocamera integrata con copertura per la privacy. E puoi ascoltare la tua musica preferita, guardare i tuoi film e serie TV in streaming con le app più popolari, giocare e divertirti con le tante skill di Alexa.

Scoprirai il compagno ideale per la tua giornata: ti sveglia al mattino con una sveglia personalizzata, ti ricorda gli appuntamenti e le scadenze, ti accompagna durante il lavoro e lo studio, ti rilassa alla sera con una meditazione guidata o una storia per dormire. E puoi personalizzare il tuo Echo Show 5 con le cover colorate disponibili in vari colori.

Approfitta dello sconto di oggi e acquista Echo Show 5 a soli 49,99 euro su Amazon. Se sei abbonato ad Amazon Prime potrai riceverlo a casa già domani.

