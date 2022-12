Con Creality Ender-5 S1 stampi in 3D di tutto e velocemente: prezzo SBRICIOLATO

Una stampante 3D per divertirsi a progettare e creare qualsiasi cosa desideri. Un prodotto perfetto anche per l’utilizzo lavorativo. Con Creality Ender-5 S1 si va sul sicuro e il bello è che non serve investire un patrimonio per ottenere affidabilità e certezza del risultato. Questo prodotto è concepito per permetterti di stampare da subito ed evitare lunghe perdite di tempo con impostazioni e prove.

Complice un goloso sconto di fine anno, da Geekbuying puoi portare a casa questa macchina spettacolare a 499€ appena invece di 527,86€. Tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “NNN3DGMCES”. Le spedizioni, da magazzino europeo, sono assolutamente gratuite e garantite in pochissimi giorni. Sii veloce però perché la disponibilità è limitatissima.

Creality Ender-5 S1: la stampante 3D perfetta è in sconto

Dando un’occhiata a questa macchina è facile intuire che a bordo ci sono tutte le caratteristiche che si potrebbero desiderare su una stampante 3D. La superficie di stampa è gigante: 22X22X28 centimetri, il livellamento del piatto è automatico e semplicissimo e l’estrusore è in grado di arrivare fino a 300 gradi di temperatura. Questo significa che hai mai stima libertà di scelta dei materiali di stampa: non solo il classico PLA, ma anche – ad esempio – ABS e TPU. Anzi, l’estrusore è stato ottimizzato per stampare al meglio anche i materiali più flessibili, senza intoppi. Chiunque conosca il mondo della stampa 3D sa bene che queste sono le caratteristiche che rendono davvero premium una macchina.

In più, a rendere unico questo modello c’è la possibilità di arrivare a velocità di stampa impressionanti: fino a 250mm/s. In questo modo, potrai ridurre enormemente i tempi di stampa e completare prima i tuoi lavori, senza rinunciare a risultati impressionanti. Tutta la gestione della tua Creality Ender-5 S1 avviene direttamente tramite il pratico display touch screen integrato. Rapidissimo anche il cambio di filamento.

Insomma, non una banale stampante 3D, ma un modello super premium, adesso disponibile a prezzo da entry level su Geekbuying. Per risparmiare sull’acquisto e farti un bellissimo regalo, devi solo approfittare degli sconti a tempo offerti dal celeberrimo store: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “NNN3DGMCES”. Te l’accaparri a 499€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite in pochi giorni direttamente da magazzino europeo. Sii rapido, la disponibilità residua è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.