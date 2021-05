No, non ho sbagliato a segnalare il prezzo: con 11€ (e 91 centesimi, per essere precisi) oggi su Amazon hai la possibilità di comprare uno smartwatch. Se ci pensi, è assurdo: costa meno di cambiare la batteria del tuo vecchio orologio analogico ed è un wearable che offre un sacco di funzioni. Com'è possibile, allora? Misteri delle offerte Amazon, che – come sempre – sono limitate per quantità e tempo. In altre parole, non sono granché sicura che la promozione durerà ancora per molto, ma nel momento in cui scrivo, è ancora attiva e le spedizioni sono anche rapide e gratis.

Smartwatch nuovo a 11€: solo su Amazon

Se ti aspetti di poter pagare 11,99€ un Apple Watch, devo deludere le tue aspettative in partenza. Se invece sei conscio che con questa somma ormai non compri nemmeno una pizza, rimarrai stupito nello scoprire quante cose può offrirti questo wearable.

Già, perché il rapporto fra qualità è prezzo è assurdo. In un solo colpo, metti al polso:

un assistente personale , che ti mostrerà le notifiche ricevute sullo smartphone, un promemoria se resti troppo tempo seduto e ti ricorderà chiamate e messaggi;

, che ti mostrerà le notifiche ricevute sullo smartphone, un promemoria se resti troppo tempo seduto e ti ricorderà chiamate e messaggi; un monitor per la salute , pronto a misurare il battito cardiaco, la qualità del riposo notturno, la quantità di ossigeno presente nel sangue (come un saturimetro) e anche in grado di stimare la pressione sanguigna;

, pronto a misurare il battito cardiaco, la qualità del riposo notturno, la quantità di ossigeno presente nel sangue (come un saturimetro) e anche in grado di stimare la pressione sanguigna; il tuo allenatore personale: questo wearable supporta 9 tipologie di workout differenti e sarà quindi in grado di tenere traccia delle tue performance mentre ti alleni, tu dovrai solo tenerlo al polso.

Con 11,99€ ti accaparri uno smartwatch, che fa anche da monitor per sport e salute. Non male, vero? Ecco, a questo aggiungi un design super gradevole e sobrio e un ampio display e anche la certificazione IP68, che ti garantisce la protezione del wearable da polvere e contatto accidentale con l'acqua.

Insomma, non aspettarti un Apple Watch, ma stai pur certo che – una volta indossato – stenterai a capacitarti di averlo pagato 11,90€ appena. Per accedere a questa offerta, prima che le scorte finiscano, devi collegarti all'inserzione presente su Amazon e completare l'acquisto, nient'altro! Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Sempre a caccia di sconti e promozioni super ghiotti come questi? Il meglio lo trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch