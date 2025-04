Computer per irrigazione: ecco perchè comprarlo

Il computer per irrigazione è un dispositivo progettato per gestire l’irrigazione in modo efficiente e flessibile, particolarmente adatto per balconi, terrazze e patio. Ad esempio, quello di Gardena, poichè super completo, dotato di ogni funzionalità e in sconto a soli 44,97 euro. Questo computer per irrigazione è alimentato da una batteria alcalina da 9 V e presenta un display LCD facile da leggere, che mostra tutte le impostazioni in modo chiaro. Il pannello di controllo è resistente alle intemperie e può essere rimosso per facilitare la programmazione. Un dispositivo ottimo per regolare in maniera automatica l’irriganzione degli spazi verdi.

La programmazione è semplice, il dispositivo consente di impostare la durata dell’irrigazione da 1 secondo a 99 minuti e la frequenza che può essere regolata ogni 4, 6, 8, 12, 24, 48 o 72 ore. È ideale per sistemi di irrigazione a goccia e per piante in vaso, che richiedono irrigazioni brevi e frequenti. Il dispositivo può essere collegato a sensori di umidità del terreno per ottimizzare ulteriormente l’irrigazione. Per 44,97 euro un vero affare.

Perchè acquistarlo?

Questo dispositivo offre un sistema di irrigazione automatico che si adatta facilmente alle esigenze delle piante, garantendo che ricevano la giusta quantità di acqua al momento giusto, anche quando non si è presenti. Questo non solo aiuta a mantenere le piante sane e rigogliose, ma riduce anche lo spreco di acqua.

Inoltre, il dispositivo è facile da usare e programmare, grazie a un’interfaccia intuitiva che consente di impostare la durata e la frequenza dell’irrigazione in modo semplice. La possibilità di avviare manualmente l’irrigazione è utile per compiti occasionali come riempire secchi o lavare attrezzi da giardinaggio.

In generale, l’acquisto di questo dispositivo può migliorare la gestione dell’irrigazione, ridurre lo stress legato alla manutenzione delle piante e contribuire a un giardinaggio più sostenibile.

Lo trovi in sconto su Amazon a 44,97 euro.