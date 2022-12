Compressore senza fili SPETTACOLARE per auto e non solo: prezzo shock (28€)

Un potente compressore portatile con impugnatura ergonomica e batteria ingrata ricaricabile per permetterti l’utilizzo senza il vincolo dei cavi. Un prodotto praticissimo da usare, perfetto per ristabilire la pressione dello pneumatico mini qualsiasi momento. Ovviamente, oltre che per l’auto, puoi usarlo con qualsiasi altro oggetto abbia bisogno di essere gonfiato. Ciliegina sulla torta, una pratica torcia ti permetterà di completare le operazioni al buio, in caso d’emergenza.

Sembra assurdo, ma grazie alle promozioni eBay del momento, puoi portarlo a casa a 28€ circa appena adesso. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma per approfittarne devi essere veloce e completare l’ordine al volo. Disponibilità in promozione limitata.

La pratica impugnatura ergonomica è il primo tratto distintivo che rende unico questo modello rispetto agli altri. Il pratico display retroilluminato è posizionato in alto, così non sarà necessario fare alcuna fatica per leggere i dati relativi alla pressione mentre il prodotto sta lavorando.

In pochi secondi colleghi il tuo dispositivo alla gomma della macchina, o a qualsiasi altro oggetto, e avvii l’operazione sfruttando i pratici pulsanti integrati accanto allo schermo. Come anticipato, grazie alla batteria integrata ricaricabile non ci sarà alcun vincolo dei cavi. Tutto quello che dovrai fare è ricaricare il dispositivo quando è scarico, esattamente come faresti con il tuo smartphone.

Non perdere l’occasione di fare un affare d’oro su eBay, con questo compressore portatile adesso disponibile a mini prezzo. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 28€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite: il prodotto arriva in una manciata di giorni. Disponibilità in promozione limitatissima, sii rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.