Compressore portatile per qualsiasi emergenza e non solo (-20%)

Stai programmando il viaggio per l’estate in modo che ci sia tutto? Sei pronto anche per un eventuale emergenza come una ruota che si sgonfia all’improvviso? No? Allora corri subito ai ripari e acquista su Amazon questo compressore portatile a soli 38,39 euro, invece che 47,99 euro.

Questo è un ottimo dispositivo che ti garantirà la massima serenità, qualsiasi cosa succeda. Inoltre oggi lo potrai avere a molto meno del suo prezzo originale grazie a questo sconto del 20%. Non solo ti permetterà di gonfiare la gomma dell’auto ma potrai anche usarlo per gonfiare i palloni o i materassini. Insomma il compagno perfetto per un’estate senza problemi.

Compressore portatile potente, ricaricabile e versatile

Grazie alla sua batteria da 6000 mAh potrai gonfiare tutti e 4 i pneumatici della tua auto con una sola ricarica. Per cui è ovviamente in grado di gonfiare anche le ruote della moto, della bici, del monopattino elettrico, di un salvagente, un materassino o un pallone. Praticamente tutto ciò che possiede una camera d’aria.

È dotato di 5 accessori che si adattano a ogni tipo di gonfiaggio e in questo modo risulta molto versatile. Possiede un LED che indica la potenza di pressione e le unità di gonfiaggio, che potrai scegliere in base alle tue esigenze. È dotato anche di una torcia, perfetta se devi lavorare al buio, e di un’uscita USB per caricare ad esempio il tuo smartphone.

In pratica con questo accessorio geniale potrai farci di tutto e lo pagherai pochissimo. Quindi prima di partire per le vacanze vai su Amazon e metti nel tuo carrello questo compressore portatile a soli 38,39 euro, invece che 47,99 euro. Hai la partenza tra pochi giorni? Nessun problema, se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.