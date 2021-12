Comprare un nuovo telefono Sasmsung "oggi" o nel 2022?

La crisi dei semiconduttori è più grave del previsto, non prendiamoci in giro. Samsung lo sa bene e afferma che questa carenza continuerà fino al secondo semestre del 2022.

La crisi dei chipst avanza, vi conviene comprare oggi il nuovo telefono

Siamo tutti sono consapevoli della carenza globale di chip che ha colpito quasi tutti i settori e anche l'industria degli smartphone è stata gravemente danneggiata.

Perfino Samsung, che è il leader mondiale dei telefoni per volume e produce i propri chip, è stata colpita e i suoi guadagni ne risentono molto.

Ora, secondo il rapporto di The Elec, pare che la compagnia coreana ritenga che la carenza di chip continuerà fino alla seconda metà del 2022. Il rapporto cita TM Roh, capo di Samsung Mobile, che ha discusso di questo problema con circa 30 partner e fornitori il mese scorso .

L'OEM ha notato che i chipset e i chip RF scarseggeranno fino al secondo semestre del 2022 e la società sta prendendo provvedimenti per mitigare tale crisi.

Ad ogni modo, il colosso sudcoreano sta ora spingendo per contratti annuali con fonderie di chip per garantire la capacità di produzione di chip. La società ora cercando di immagazzinare fino a quattro settimane di forniture di chip. È bello vedere che l'azienda prendere le misure necessarie per garantire operazioni fluide in caso di carenza di chip, ma fino a dove si potrà spingere? Quale sarà il suo limite?

I nostri consigli

Qual è la soluzione quindi? Semplice: investire oggi e comprare un nuovo device prima che arrivino i nuovi modelli, praticamente già introvabili se si considera questo scenario.

Avete presente la crisi degli iPhone 13 Pro, praticamente impossibili da acquistare oggi? Ecco: immaginatevela con gli altri brand. Si prospetta un futuro nero, ecco perché chi ha intenzione di cambiare device, si deve sbrigare. Per fortuna le offerte non mancano su Amazon.

Noi vi consigliamo l'ottimo Galaxy S21, un super flagship che vi accompagnerà per molto tempo: si trova su Amazon a circa 690,00€ ed è un prezzo davvero eccellente. Se foste interessati al modello “Plus” invece, questo lo si porta a casa a 880€.

Infine, l'S21 Ultra, campione di vendite e “cameraphone” per eccellenza, ha un costo di 1090,00€ nella versione con 128 GB di storage.