Compra videogiochi a poco! Inizia a fare acquisti su Eneba

Cos'è Eneba? Posso fidarmi di loro? Queste sono le domande che in questo momento ti frullano nella testa e alle quali risponderemo. Da tre anni l'obiettivo di Eneba è quello di offrire i prezzi migliori e più bassi su tutto ciò che riguarda i videogiochi. Key per PC e Xbox, per giochi classici e recenti, carte regalo, abbonamenti, valute in-game: Eneba ne ha per tutti. Siamo entusiasti di presentarti questo marketplace!

Che cosa offre Eneba?

Videogiochi!

A riprova dei nostri prezzi bassi, dai un'occhiata alla lista dei giochi per PC sotto i 10 €! Troverai gioielli come:

Il bellissimo platform Little Nightmares;

Uno dei migliori giochi di sopravvivenza: Green Hell;

Il post-apocalittico Fallout 4;

La follia, il caos e i demoni di Doom;

Il racconto gotico e narrativo di Vampyr;

Affascinanti colpi di scena di Heavy Rain;

La scarica di adrenalina nel parkour di Mirror's Edge;

A Way Out metterà alla prova le tue capacità di cooperazione;

I brividi di Evil Within;

Hai giocato al capolavoro indie di Undertale?

L'elenco potrebbe continuare fino a raggiungere l'infinito. Sfoglia l'elenco completo per trovare una gemma nascosta.

Buoni regalo Xbox, Xbox Live & Game Pass

Per i giocatori che usano Xbox, abbiamo un sacco di buoni regalo ai prezzi più bassi. Con i buoni regalo Xbox, non solo potrai pagare gli ultimi giochi o servizi, ma anche acquistare un controller personalizzato.

L'abbonamento Game Pass apre le porte a centinaia di nuovi mondi, mentre Xbox Gold Live ti consentirà di mettere alla prova le tue abilità online nel multiplayer. Risparmia denaro acquistando tutto ciò che riguarda Xbox su Eneba e immergiti nelle profondità della libreria.

Ecco come risparmiare su PlayStation

A causa della politica di acquisto di Sony, tutti i giochi devono essere acquistati tramite il negozio PSN. Tuttavia, ciò non significa che non potrai risparmiare denaro:

Innanzitutto, risparmierai i tuoi sudati guadagni acquistando buoni regalo PSN su Eneba. Ottieni le carte PSN qui.

In secondo luogo, Sony organizza costantemente svendite, il che significa che potrai spendere i fondi dei buoni regalo che hai acquistato su Eneba e risparmiare ancora di più.

Nel frattempo, PS Now apre le porte alla vasta libreria di giochi PlayStation esclusivi e multipiattaforma da scaricare o riprodurre in streaming sulla tua console. Non c'è niente a cui pensare, ottieni un abbonamento PS Now a un prezzo inferiore su Eneba e goditi un'enorme libreria di titoli!

Per i giocatori che amano dominare il campo di battaglia in multiplayer, Eneba offre anche abbonamenti PS Plus a prezzi economici.

Parliamo dei crediti in-game

Oltre ai giochi, potrai anche ricaricare i tuoi portafogli con le valute di gioco. Da crediti di Apex ai FIFA Points, alle GTA Online Shark Cash Card o ai più popolari V-bucks: tutto ciò di cui hai bisogno per esprimerti completamente. Dai un'occhiata alla Collezione di Fortnite e ottieni V-buck, skin o bundle!

C'è molto di più su Eneba.com

Visita Eneba.com o seguici sui social media per scoprire offerte giornaliere e settimanali, saldi, offerte speciali, collezioni e vendite flash. Sii il primo a mettere le mani sui preordini più interessanti. Non pagare più del dovuto per i titoli. Meno spendi, più giochi potrai giocare. Fai di Eneba il tuo marketplace di videogiochi preferito!