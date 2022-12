Come velocizzare internet con NordVPN, anche su smartphone

Internet lento è l’incubo peggiore per tutti gli utenti: sia che tu stia guardando Netflix, giocando a Call of Duty online oppure ne hai semplicemente bisogno per lavorare, è chiaro che avere a che fare con una connessione che non soddisfa le nostre esigenze può essere oltre modo stressante.

Se siamo sicuri che il problema non sia legato alla linea del nostro provider dobbiamo trovare altre soluzioni: cambiare router forse, cercare di capire se la copertura del WiFi è ottima oppure sfruttare strumenti a sorpresa che possano aiutarci in tal senso.

E sì, NordVPN può essere un valido aiuto. Questa famosa VPN utilizza il protocollo Wireguard non solo per proteggere la tua navigazione, ma anche per rendere la tua connessione internet più veloce che mai. Puoi averlo adesso con le offerte di Natale con il 68% di sconto e ben 3 mesi gratis.

Come fa NordVPN a velocizzare la tua connessione internet

È logico che tu ti stia chiedendo come faccia NordVPN a velocizzare internet e soprattutto capire se questo stratagemma funzioni davvero. Rispondiamo in fretta: sì, funziona davvero e adesso ti spieghiamo in che modo.

Il segreto sta nel protocollo Wireguard di cui parlavamo in precedenza: alcuni test hanno dimostrato che può essere fino a quattro volte più veloce rispetto altri protocolli VPN. Non è tutto: perché NordVPN utilizza anche server speciali ottimizzati per la velocità.

Non dimentichiamo che il livello aggiuntivo di crittografia fornito da una VPN, così come la possibilità di geolocalizzarti in un luogo molto distante dalla tua posizione originale, sono caratteristiche che possono effettivamente rallentare la tua connessione.

NordVPN rimedia a tutto questo con la combinazione del protocollo Wireguard e dei suoi server, che vanno dunque oltre anche ad eventuali limiti del tuo provider internet. E funziona anche su smartphone, console da gioco e tablet grazie all’applicazione dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.