Come vedere Vanina - Un vicequestore a Catania in streaming dall'estero

Da oggi, mercoledì 27 marzo, prende il via su Canale la fiction Vanina – Un vicequestore a Catania. La protagonista è Vanina Guarrasi (Giusy Buscemi), figlia di un poliziotto vittima della mafia, che sceglie di ripercorrere le orme paterne entrando in polizia. All’improvviso prende la decisione di trasferirsi a Catania, con il desiderio di allontanare i tormenti del passato. Tra questi c’è anche Paolo Malfitano (Giorgio Marchesi), magistrato antimafia e suo ex fidanzato.

Se sei all’estero, per vedere la nuova fiction Vanina – Un vicequestore a Catania hai bisogno di scaricare l’app Mediaset Infinity e attivare una VPN, il servizio che consente di superare il blocco geografico imposto ai contenuti delle piattaforme streaming dai provider di rete nazionali. Una delle scelte migliori ricade su NordVPN, grazie alla quale è possibile contare su un’esperienza streaming di livello superiore rispetto alla concorrenza e su funzionalità extra per la sicurezza a tutto vantaggio della privacy dell’utente.

Vanina – Un vicequestore a Catania: come vederla su Mediaset Infinity all’estero

Di seguito trovi una guida passo passo per vedere Vanina – Un vicequestore a Catania su Mediaset Infinity se sei all’estero:

Esegui il download gratuito di Mediaset Infinity. Attiva una VPN: il piano di due anni di NordVPN è in offerta a partire da 3,69 euro al mese, con sconti fino al 68% e 3 mesi extra gratis. Scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove intendi guardare la nuova fiction in onda ogni martedì su Canale 5 per quattro serate. Seleziona un server VPN posizionato in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese e sbloccare così i contenuti di Mediaset Infinity e delle altre piattaforme streaming.

Adesso tutto quello che devi fare è aprire l’app Mediaset Infinity, registrare un nuovo account se ancora non l’hai fatto, e selezionare il riquadro dedicato a Canale 5 o alla fiction con protagonisti gli attori Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi.