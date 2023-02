Come vedere Udinese-Spezia in streaming anche dall'estero

Durante la ventiquattresima giornata di Serie A TIM 2022/23 si sfideranno anche Udinese-Spezia. Sei pronto per questo match? Garda la partita in live streaming su DAZN. Il calendario prevede il fischio d’inizio domenica 26 febbraio alle ore 18:00. Ecco le due formazioni che scenderanno in campo:

Udinese (3-5-2)

Silvestri

Becao

Bijol

Perez

Ehizibue

Pereyra

Walace

Lovric

Udogie

Beto

Thauvin

Dragowski

Amian

Ampadu

Nikolau

Holm

Ekdal

Bourabia

Agudelo

Reca

Gyasi

Nzola

Udinese-Spezia: con DAZN puoi anche vedere la partita dall’estero

Con DAZN puoi anche vedere Udinese-Spezia in streaming dall’estero. Infatti, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

