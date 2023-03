Come vedere Torino-Napoli in esclusiva streaming

Guarda Torino-Napoli in streaming su DAZN. Questa è la piattaforma che ha l’esclusiva di tutte le partite di Serie A TIM per la stagione 2022/23. Il live match verrà trasmesso sabato 18 marzo 2023 alle ore 15:00. Perciò non prendere impegni se non vuoi perderti questo incontro che anticipa i due derby del giorno: Lazio-Roma e Inter-Juventus.

Attivando un Piano con DAZN, a partire da soli 29,99 euro al mese, avrai accesso a tantissimi contenuti sportivi. Infatti, oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

La telecronaca di Torino Vs Napoli è stata affidata a Edoardo Testoni. Invece, al commento troveremo Massimo Gobbi. Dai un’occhiata alla sinossi ufficiale di DAZN che annuncia questo match particolarmente infuocato:

La corsa del Napoli verso il terzo storico Scudetto fa tappa a Torino, dove c’è la squadra di Juric ad attendere i partenopei. Gara d’andata decisa dalla doppietta di Anguissa e dalla rete di Kvaratskhelia, con Sanabria che ha reso meno amara la sconfitta dei granata. Chi avrà la meglio questa volta?

Torino-Napoli: assicurati uno streaming fluido e senza buffering

Per assicurarti uno streaming stabile e senza buffering mentre guardi Torino-Napoli devi affidarti a NordVPN. I suoi server sono stati realizzati per fornire sempre e ovunque una larghezza di banda illimitata. Tradotto significa che, indipendentemente dal traffico e dal tuo operatore, navigherai a un’ottima velocità. Attiva ora questa VPN al 63% di sconto.

Inoltre, grazie al tunnel crittografato nel quale viene incanalata la tua connessione, avrai sicurezza e privacy durante tutto il tempo in cui ti troverai online. Niente e nessuno potrà risalire ai tuoi dati e compromettere il tuo abbonamento a DAZN rubando i dettagli di pagamento o clonando le tue carte.

Un’ottima soluzione se viaggi spesso. Infatti, è proprio quando ti colleghi a WiFi pubblici o a HotSpot sconosciuti che gli hacker si divertono. Quindi potrai utilizzare il tuo abbonamento con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.