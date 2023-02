Come vedere Milan-Torino in streaming anche dall'estero

A San Siro si apre il turno della ventiduesima giornata di Serie A TIM. A sfidarsi in campo saranno Milan-Torino, per un match all’ultima pallonata. Il Milan di Pioli non sta vivendo il suo momento migliore, perciò questo è il momento giusto per ridare fiducia ai giocatori e ai suoi tifosi.

Nondimeno, il Torino, squadra che ha ambizioni europee tanto quanto quella del Diavolo, non cederà la sua porta così facilmente. Puoi vedere questa partita in live streaming su DAZN. Attiva subito il tuo abbonamento. Oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Se ti trovi all’estero non ti preoccupare. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Milan-Torino: formazioni, telecronaca e live match senza intoppi

Milan-Torino è in programma per venerdì 10 febbraio 2023. Il calcio d’inizio sarà fischiato alle 20:45. Collegati prima con DAZN per assistere a tutto il pre-partita. Avrai le ultime notizie direttamente dallo stadio di San Siro. La telecronaca sarà di Stefano Borghi e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Ecco le due probabili formazioni:

Milan (3-5-2)

Tatarusanu

Kalulu

Kjaer

Thiaw

Calabria

Diaz

Bennacer

Tonali

Hernandez

Rebic

Giroud

Torino (3-4-1-2)

Milinkovic-Savic

Djidji

Schuurs

Buongiorno

Aina

Ricci

Linetty

Vojvoda

Karamoh

Miranchuk

Sanabria

Per vedere al meglio e in totale sicurezza il live match su DAZN ti consigliamo di installare sui tuoi dispositivi NordVPN. Grazie a questa VPN non solo la tua connessione sarà al sicuro da ogni minaccia, ma verrà ottimizzata lato prestazioni. In pratica, avrai uno streaming senza buffering, perfetto per guardare in diretta questi eventi e non perderti nessuna azione saliente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.