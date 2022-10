Come vedere Maccabi-Juventus in streaming dall'esterno

Continua a pieno ritmo la UEFA Champions League. Questa sarà una settimana ancora piena di partite. Tra le più attese c’è Maccabi-Juventus che si disputerà domani, martedì 11 ottobre 2022. Il calcio di inizio fischierà alle ore 18:45.

Quindi tutti davanti allo schermo per non perdere assolutamente questo match che vede sperare la Juventus in altri 3 punti fondamentali così da avvicinarsi alla qualificazione per gli ottavi di finale. Ma se ti trovi all’estero come puoi vedere questo appuntamento?

Una domanda lecita per chi viaggia spesso, visto che le piattaforme di streaming impongono limiti geografici per la visione dei loro contenuti. Sky GO, NOW TV e Infinity+, dove è possibile vedere Maccabi-Juventus, non permettono l’accesso a chi si trova fuori dall’Italia.

Nondimeno, esiste un modo legale ed efficace per aggirare queste censure. Si chiama VPN. Grazie a questi provider non avrai più limiti durante la tua navigazione online e la fruizione di contenuti in streaming sia live che on demand.

Nondimeno, esiste un modo legale ed efficace per aggirare queste censure. Si chiama VPN. Grazie a questi provider non avrai più limiti durante la tua navigazione online e la fruizione di contenuti in streaming sia live che on demand.

Maccabi-Juventus: ecco il segreto per vederla in streaming dall’estero

Guardare Maccabi-Juventus e tutte le altre partite della UEFA Champions League anche dall’estero, visto che paghi un abbonamento con le piattaforme che le trasmettono, è una priorità. Ma come puoi sfruttare il servizio di NordVPN?

È molto semplice. Una volta attivato l'abbonamento, dovrai installare la sua app sul dispositivo dal quale vuoi vedere la UEFA Champions League. Poi dovrai selezionare un server tra quelli disponibili, ma che sia posizionato in Italia.

Una volta fatto questo potrai goderti Maccabi-Juventus dall'estero senza alcuna restrizione perché la piattaforma di streaming in questione crederà che tu ti sia collegato direttamente dall'Italia. Non solo elimini ogni censura e limite, ma ottieni una connessione stabile e veloce grazie alla larghezza di banda illimitata offerta dai server VPN.

