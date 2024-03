Come vedere Doc 3 in streaming dall'estero

Doc 3, ovvero la terza stagione di Doc- Nelle tue mani, è una delle ficton Rai di maggior successo negli ultimi anni. Gli ultimi episodi sono stati trasmessi da Rai 1 ad inizio marzo 2024. È ora possibile riguardare tutti gli episodi di Doc 3 e delle stagioni precedenti in streaming su Rai Play. Basta collegarsi alla piattaforma della Rai per iniziare la visione.

Per chi si trova all’estero, però, c’è un passaggio in più da completare. Per guardare Doc 3 in streaming dall’estero, infatti, è necessario utilizzare una VPN, in modo da evitare il blocco geografici che Rai Play applica a chi si trova all’estero. Si tratta di una procedura semplicissima: bastano pochi secondi per configurare tutto nel modo corretto e iniziare la visione della fiction o di qualsiasi altro contenuto disponibile su Rai Play.

La VPN da usare per questo scopo è NordVPN. Con 2 euro in più al mese, inoltre, è possibile accedere a 1 TB in cloud oltre che al password manager multi-piattaforma.

Come vedere Doc 3 su Rai Play in streaming dall’estero

La procedura da seguire per vedere Doc 3 in streaming dall’estero è semplicissima. Ecco tutti i passaggi:

attivare NordVPN

scaricare NordVPN sul proprio dispositivo

aprire l’app di NordVPN e selezionare un server italiano per poi avviare il collegamento via VPN

per poi avviare il collegamento via VPN collegarsi a Rai Play per avviare lo streaming

