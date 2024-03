Come vedere Dalla strada al palco in streaming dall'estero

La terza edizione del talent show di Rai 2 Dalla strada al palco è giunta al termine. Con la flying pole, Alessio Spirito si è aggiudicato la nuova appassionante stagione condotta come sempre dal cantante Nek, meritandosi così il titolo di Miglior artista di strada d’Italia.

Se sei un fan della trasmissione di Rai 2 e in questo momento ti trovi all’estero, saprai già che la maggior parte dei contenuti di RaiPlay è bloccata a causa delle restrizioni geografiche. Esiste però un modo per superare il problema: puoi vedere Dalla strada al palco in streaming dall’estero grazie a una VPN, il servizio che consente di simulare una connessione in un Paese dove non sono in vigore le restrizioni geografiche per quel determinato programma. Uno dei punti di riferimento in questo settore è NordVPN, sia per l’eccellente esperienza streaming che per le funzionalità di sicurezza avanzate. In queste ore è in offerta a 3,69 euro al mese per due anni.

Dalla strada al palco: come vederlo su RaiPlay dall’estero

Ecco tutti i passaggi per guardare Dalla strada al palco su RaiPlay all’estero:

Attiva una VPN: il piano di due anni di NordVPN è in promo a partire da 3,69 euro al mese, con sconti fino al 68%. Scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove intendi guardare il talent show di Rai 2. Effettua l’accesso con le tue credenziali, dopodiché seleziona un server VPN posizionato in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese. In questo modo potrai vedere Dalla strada al palco e tutti gli altri contenuti di RaiPlay (e delle altre piattaforme streaming a cui sei abbonato).

Non ti resta ora che aprire l’app RaiPlay e selezionare il riquadro dedicato alle tre edizioni del talent show Dalla strada al palco.