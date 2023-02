Come vedere Atlético Madrid-Getafe in streaming

Sabato 4 febbraio 2023 si giocherà Atlético Madrid-Getafe. Questa partita, valida per il campionato di calcio spagnolo LaLiga, è molto importante ai fini della classifica. Perciò si tratta di un appuntamento sicuramente da non perdere. Il calcio d’inizio fischierà alle ore 18:30.

Per poter vedere in diretta streaming questo match è necessario avere un abbonamento a DAZN. Questa è un’ottima soluzione perché oltre a LaLiga potrai anche seguire Serie A TIM, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Inoltre, se ti trovi all’estero potrai vedere normalmente questo incontro accedendo alla piattaforma. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Atlético Madrid-Getafe: calendario streaming, formazioni e telecronaca

Tutto pronto al Wanda Metropolitano per Atlético Madrid-Getafe. L’Atlético sabato 4 febbraio non potrà sbagliare in questo derby di Madrid. L’obiettivo è quello di acquisire quei 3 punti che permetteranno loro di rimanere in zona Champions.

L’appuntamento in diretta streaming è previsto per sabato 4 febbraio alle ore 15:00 su DAZN. La telecronaca è affidata alla voce esperta di Stefano Borghi. Diamo ora un’occhiata alle formazioni scelte dai rispettivi tecnici per questo match di campionato.

Atletico Madrid (4-3-3)

Oblak

Molina

Savic

Hermoso

Reinildo

Llorente

Koke

Lemar

Correa

Morata

Griezmann

Getafe (5-2-1-2)

Soria

Damian

Djené

Duarte

Alderete

Iglesias

Milla

Algobia

Alena

Mayoral

Unal

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.