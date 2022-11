Come vedere 1899 su Netflix in streaming dall'estero

Ieri, 17 novembre 2022, sono usciti tutti e 8 gli episodi di una nuova serie TV tanto attesa e commentata. Stiamo parlando di 1899 e del suo debutto su Netflix. La critica ha elogiato questo titolo molto particolare pensato e realizzato dalle menti di Dark, contenuto di successo uscito sempre su questa piattaforma.

Se non stai più nella pelle per vedere di cosa si tratta, ma ti trovi all’estero non preoccuparti. Abbiamo una soluzione che fa al caso tuo e che ti permetterà di vedere tutti gli episodi di questa nuova serie TV. Dedica due minuti del tuo tempo alla lettura di questo articolo, noi ti promettiamo che è semplice, immediata ed economica.

Per prima cosa devi scegliere una buona VPN. Si tratta di provider che assicurano anonimato durante la navigazione online, privacy e, quello che interessa a te, internet senza limitazioni. In pratica, con questo servizio attivo sui tuoi dispositivi potrai vedere 1899 su Netflix anche dall’estero. Come?

Dovrai però scegliere la VPN giusta. Ti risparmiamo da questa ricerca consigliandoti una delle migliori, perlomeno specializzata in questa funzionalità. Stiamo parlando di NordVPN. Probabilmente ne avrai già sentito parlare. I suoi server sono costantemente aggiornati per aggirare le limitazioni geografiche imposte dalle piattaforme di streaming.

Come impostare NordVPN per vedere 1899 su Netflix dall’estero

Una volta acquistata NordVPN, meglio attivare il piano standard di 2 anni con il 63% di sconto e 3 mesi gratis, dovrai inserire il tuo account registrato durante l’acquisto. Avviata l’applicazione compatibile con il dispositivo dal quale guarderai 1899 su Netflix, sarà necessario selezionare il server giusto prima di accendere la VPN.

Nella sezione dedicata ne troverai tantissimi, posizionati in diverse parti del mondo. Se il tuo abbonamento al colosso dello streaming è stato sottoscritto in Italia allora dovrai selezionare un server italiano. Successivamente, accedendo alla piattaforma la tua connessione risulterà fisicamente dallo Stivale mentre, in realtà, ti trovi dall’altra parte del mondo.

Scegliendo NordVPN non solo avrai la possibilità di aggirare le limitazioni geografiche e le censure, per un accesso senza restrizioni ai contenuti online, ma otterrai anche tanta sicurezza. Infatti, grazie alla funzionalità ThreatProtection inclusa sarai protetto da tracker, malware, cybercriminali, annunci pubblicitari e aziende commerciali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.