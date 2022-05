Come utilizzare una VPN con Amazon Prime Video

Utilizzare una buona VPN oggi sta diventando una scelta obbligata per tre motivi fondamentali. Primo, è indispensabile per proteggere i propri dati personali durante la navigazione e gli acquisti online. Secondo, è necessaria per fruire di una navigazione più fluida e veloce. Terzo, permette di accedere a tutti i contenuti in ogni parte del mondo, anche quelli sotto censura.

Si tratta perciò di una buona soluzione sotto molti punti di vista. Sul mercato ce ne sono tantissime e di molto valide. A seconda dei servizi offerti il loro costo può aumentare, oppure diminuire. Pertanto è furbo sceglierne una completa quando si trova in offerta, come CyberGhost VPN che attualmente paghi solo 1,99 euro al mese, perché scontata dell’83%.

Molti però si chiedo se è possibile utilizzare una VPN con il servizio di Amazon Prima Video. In questo articolo scopriremo come fare e, soprattutto, come risolvere i problemi più comuni che potrebbero impedirlo.

Come usare una VPN con Amazon Prime Video

Molti che hanno ancora un contratto di abbonamento Amazon Prime Video potrebbero non avere a disposizione il servizio in diversi Paesi del mondo. Tuttavia, con una buona VPN sarà possibile accedervi anche quando si è in viaggio.

Attraverso questa semplice applicazione, installabile su qualsiasi dispositivo, anche smart TV, si otterrà un indirizzo IP nuovo. In questo modo il device sembrerà collegarsi da un altro Paese, differente da quello in cui ci si trova al momento della connessione.

La prima cosa da fare è scegliere una VPN compatibile con Amazon Prime Video. CyberGhost VPN, ad esempio, ha un’app dedicata al sistema Fire TV. Dopo di che è necessario selezionare un server nel Paese dove si troverebbero i contenuti di Amazon Prime Video a cui si vorrebbe accedere.

Successivamente occorre riavviare l’applicazione di Amazon Prime Video e accedere ai contenuti come se si fosse in quel Paese. In questo modo tutti potranno fruire dell’abbonamento sottoscritto con il servizio da qualsiasi parte del mondo.

Problemi con Amazon Prime Video: come risolverli

Purtroppo però fruendo dei contenuti di Amazon Prime Video tramite VPN in un altro Paese potrebbe provocare alcuni problemi. Ad alcuni utenti, ad esempio, potrebbe comparire un fastidioso messaggio di avviso:

Il tuo dispositivo è connesso a Internet tramite una VPN o un servizio proxy. Si prega di disabilitarlo e riprovare.

Esistono alcune soluzioni per poter aggirare il fatto che Amazon Prime Video sia riuscito a individuare che l’indirizzo IP con il quale si sta fruendo dei suoi servizi è stato prodotto da una VPN, appositamente scaricata per questo.

Una delle prime cose da fare è eliminare tutti i cookie. Questi, oltre a rendere più fluida l’esperienza online di un utente, permettono anche di individuarne la posizione, a volte nonostante l’utilizzo di una VPN. Ecco perché, prima di installarne una, è sempre indispensabile cancellarli definitivamente dal proprio browser e dispositivo.

Se si è già provveduto a fare questo, allora è possibile che sia necessario modificare il server. CyberGhost VPN, ad esempio, fornisce una lista assortita di server, tra l’altro specifici per l’ottimizzazione dello streaming live e on demand.