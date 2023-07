Come utilizzare Apple Wallet su iPhone

Apple Wallet è un’applicazione esclusiva per dispositivi iPhone che offre un’esperienza pratica e sicura per la gestione delle carte di credito o debito, delle carte fedeltà, dei biglietti per eventi, dei titoli di trasporto e di altri documenti digitali. Oltre a fornire una soluzione di conservazione digitale, Apple Wallet consente agli utenti di effettuare transazioni d’acquisto in modo rapido e comodo sia nei negozi fisici che online, eliminando la necessità di contanti o di utilizzare una carta di pagamento fisica. Questa funzionalità è resa possibile grazie alla perfetta integrazione con Apple Pay, l’affidabile sistema di pagamento elettronico sviluppato da Apple.

Cos’è Apple Wallet

Apple Wallet è una funzione che permette di trasformare l’iPhone in un portafoglio digitale, è possibile conservare e utilizzare diverse tipologie di carte e documenti elettronici. Tra questi, ci sono:

Carte di credito o debito: consentono di effettuare pagamenti con Apple Pay, sia nei negozi che supportano i pagamenti contactless, sia online tramite il browser Safari o altre app compatibili.

Carte fedeltà: consentono di aggiungere le proprie tessere dei negozi o dei servizi preferiti, per usufruire di sconti e punti fedeltà e per averle sempre a portata di mano.

Biglietti per eventi: consentono di aggiungere i biglietti per concerti, spettacoli, cinema o altri eventi, per accedere ai luoghi senza dover stampare il biglietto fisico.

Biglietti per trasporti: consentono di aggiungere i biglietti per treni, autobus, aerei o altri mezzi di trasporto, per viaggiare senza dover stampare il biglietto fisico.

Apple Wallet serve a semplificare la gestione delle proprie carte, offrendo diversi vantaggi, principalmente la comodità di avere tutto in un’unica app, ma anche di visualizzare il saldo dei punti e le scadenze delle offerte delle proprie carte fedeltà, così da non perdere nessuna occasione di risparmio e di fidelizzazione. Inoltre, aggiungere le carte è pratico e comodo, bastano solo pochi passaggi per integrare le carte su Apple Wallet. E la super comodità di aggiungere anche carte di pagamento per poter pagare comodamente con il proprio smartphone, senza la necessità di avere la carta fisica.

Come utilizzare e pagare con Apple Wallet

Per utilizzare Apple Wallet, il primo passo è aggiungere delle carte o dei documenti all’applicazione. Per fare ciò, bisogna scaricare l’applicazione dallo store del proprio dispositivo, con l’iPhone, basterà accedere all’App Store, cercare Apple Wallet tra le app disponibili, selezionarla e scegliere l’opzione “Ottieni”. Dopo aver atteso il completamento del download, si può aprire l’applicazione e iniziare ad aggiungere le proprie carte o documenti.

A questo punto è possibile utilizzare Apple Wallet e aggiungere tutte le carte desiderate, sia quelle fedeltà, ma soprattutto le carte di pagamento. Nello specifico per quanto riguarda le carte di pagamento basterà aprire l’app e premere sul + in alto a destra, scegliere “Carta di debito o credito” e poi procedere su “Continua”. Prendere la carta fisica e posizionare la carta di debito o di credito nel riquadro per scansionarla. Dopo la scansione inserire la scadenza e il CVV a 3 cifre presente nel retro della carta fisica. Attendere qualche istante per poi verificare i propri dati, concludere con Avanti. Inserire il codice di verifica ricevuto e completare l’operazione con “Continua”. In altro modo, è possibile inserire i dati manualmente, digitando il nome il numero della carta e poi procedere con “Avanti” e inserire i dati richiesti come per la scansione.

Per utilizzare la carta inserita per i pagamenti è invece necessario abilitare il FaceID oppure procedere con il codice privato dell’iPhone. Basterà premere due volte il tasto laterale dell’iPhone, sbloccare la carta con pin o FaceID e avvicinare il dispositivo al lettore di pagamento. Quindi, tramite Apple Wallet e la compatibilità con Apple Pay è possibile pagare comodamente con lo smartphone.

Ma cos’è Apple Pay? Apple Pay è un servizio di pagamento mobile sviluppato da Apple Inc., che consente di pagare senza contatto, usando un iPhone 6 o successivo, un Apple Watch o un iPad Air 2 o successivo, in negozi fisici tramite il sensore NFC incorporato, e pagamenti online sui siti web e le app compatibili, anche tramite Mac.

Come aggiungere una carta fedeltà

Per aggiungere una carta fedeltà a Wallet di iPhone, è possibile seguire diverse opzioni a seconda della carta e delle applicazioni utilizzate. Il primo metodo è procedere tramite l’app o il sito di una delle aziende che supportano il servizio e premere sul pulsante “Aggiungi a Wallet”, per aggiungere una carta fedeltà. Nello specifico è necessario scaricare l’applicazione ufficiale del servizio, raggiungere la schermata della carta digitale, e selezionare sotto la carta fedeltà “Aggiungi a Wallet”. Sarà sufficiente confermare per visualizzare la carta fedeltà appena aggiunta sulla lista generale nell’app Wallet.

Inoltre, a seconda del servizio e del negozio, spesso quando ci si iscrive a un programma fedeltà, dopo la conferma e la ricezione dei dati e della carta per email, viene richiesto in automatico “Aggiungi a Wallet Apple”, in questo caso basterà accettare per visionare la carta o il biglietto nella lista generale su Wallet. Infine, per eliminare una carta fedeltà da Wallet, sono necessari alcuni passaggi, semplici e veloci, nello specifico: