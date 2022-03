Apple Wallet ora supporta le patenti di guida, ma non da noi

Durante il WWDC di giugno del 2021, Apple aveva dichiarato che iOS 15 avrebbe goduto di tante nuove funzionalità; purtroppo, molte di quelle citate in fase di presentazione sono arrivate sul mercato poche settimane fa e adesso si apprende che ne arriveranno altre nei mesi a venire. Una delle feature più interessanti riguarda sicuramente la possibilità di inserire la licenza di guida (patente) all'interno dell'app Wallet.

Quando potremo inserire la patente in Apple Wallet?

La mela ha comunicato che Apple Wallet sarà un grande contenitore di informazioni chiave per ciascun utente; oltre alle proprie card bancarie, l'app permette di inserire anche il Green Pass, i biglietti di treni, aerei, autobus e molto altro ancora. Tuttavia, non supporta l'ID digitale e la patente, ma per quest'ultima le cose stanno cambiando.

In alcuni paesi del mondo infatti (Arizona, ad esempio), l'OEM di Cupertino sta dando ai suoi clienti la possibilità di inserire la patente all'interno del telefono. Ovviamente, notiamo che la funzione si sta concentrando essenzialmente negli USA, visto che il sistema bancario del luogo offre una versatilità superiore. Inoltre, è più facile per Apple, come compagnia avente sede negli Stati Uniti, ottenere le licenze per l'archiviazione dei documenti.

In poche parole, per riassumere: l'Arizona è il primo territorio al mondo a offrire patenti di guida e ID di stato nell'app Wallet. Si può godere di questa feature sia da iPhone che tramite un Apple Watch.

Come funziona?

Occorre solo accedere all'app Wallet sul proprio dispositivo e pigiare “doppio tap” per aprirla anche con lo schermo bloccato. In questo modo, le persone potranno esibire il proprio ID/driving licence in modo “semplice e sicuro” presso i luoghi predisposti e compatibili.

Onestamente non vediamo l'ora di poterne usufruire anche noi; il primo passo per la digitalizzazione completa e l'abbandono delle carte fisiche è stato compiuto e le cose andranno sempre più in questa direzione nel prossimo futuro.