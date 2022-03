Come usare il controller PlayStation o Xbox su Nintendo Switch con 8Bitdo

Nintendo Switch è una console estremamente versatile grazie alla sua natura ibrida che permette di utilizzarla sia in modalità casalinga, che portatile. Ma se volessimo usare addirittura dei controller di altre console, come PlayStation e Xbox? Per fortuna c'è un modo e si chiama 8Bitdo.

Come usare un controller PlayStation o Xbox su Nintendo Switch grazie a 8BitDo

8BitDo ha le dimensioni di una normale pen drive USB che puoi collegare alla relativa porta che trovi sulla dock di Nintendo Switch. Da quel momento, ti basta tenere premuto il pulsantino di accoppiamento che trovi sul lato per qualche secondo per avviare la modalità “pairing”. Fai la stessa cosa con il controller che vuoi utilizzare e vedrai che in pochi secondi la Switch risponderà regolarmente ai suoi comandi.

L'adattatore è compatibile con i controller Xbox, PS4, PS5, PS3, Wii, Wii U oltre ai pad non ufficiali prodotti da 8BitDo stessa. Naturalmente puoi utilizzarlo anche su PC, Mac, Android TV e RaspberryPi, ma la cosa più interessante è certamente la possibilità di sfruttarlo con Nintendo Switch.

Una volta che il controller sarà accoppiato vedrai che sono supportate tutte le funzionalità: vibrazione, sensori di movimento e ovviamente meccanismi di base. Un espediente utile e sicuramente economico per evitare di dover acquistare il pad tradizionale di Nintendo Switch, che ha un costo non indifferente.

