Come una CASSAFORTE: portafogli e portachiavi SMART, prezzo ridicolo

Metti subito al sicuro tutto ciò che possiedi con questi portafogli e portachiavi venduti insieme. Accoppiati sono una cassaforte che tutela tutto quello che hai, ma non solo, ti regala anche una comodità assoluta. Disponibili in promozione su Amazon, sono un'idea regalo pazzesca, ma se li vuoi per te non farti problemi: appena 36,99€ per averli entrambi grazie al ribasso del 28% che ti fa risparmiare all'istante.

Non corri più rischi e stai a posto per tutta la vita. Le spedizioni sono immediate e gratuite con Prime.

Portafogli e portachiavi smart: cos'hanno di speciale?

Ti potrebbero sembrare due prodottini come tanti altri ma guardali meglio e scopri cos'hanno di speciale. Entrambi realizzati con materiali di prima qualità che ti regalano robustezza e resistenza, sono eccezionali. Eleganti al punto giusto ti fanno fare un figurone e durano una vita: se li cambi è perché te ne sei stancato non perché si sono rovinati.

Il portafogli ti fa conservare tutto ciò che vuoi: monete, banconote e le carte di credito sono protette dalla tecnologia RFID che impedisce a qualunque genere di sopruso di appropriarsi dei tuoi dati, pin, codici e soldi. Con un tasto saltano fuori le 7 carte che puoi custodire con cura e le hai a portata di mano in modo ordinato e sorprendente.

Il portachiavi in fibra di carbonio, invece, ti fa tenere un mazzo intero di chiavi in perfetto ordine senza tintinnii e senza occupare spazio. Quando ti serve quella che stai cercando la ruoti ed esce fuori. Ma non solo, ha integrato persino un apribottiglie e un estrattore di SIM per lo smartphone. Sai cosa? Quand'è chiuso funziona persino come stand per lo smartphone.

Ti direi che questi prodotti funzionano come sette, ma hai già capito il perché. Portateli a casa all'istante con soli 36,99€. Se devi fare un regalo arrivano nella loro confezione già bellissima per essere consegnata così com'è.